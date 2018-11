Pellegrini matchvinner for Roma mot CSKA

Roma tok et langt steg mot cupspillet i mesterligaen med 2-1-seier borte mot CSKA Moskva i gruppe G. Lorenzo Pellegrini ble matchvinner etter en snau time.

Med seieren gikk Roma opp i 9 poeng i gruppen, mens CSKA blir værende på 4.

Det var bare gått fire minutter på Luzjniki da Roma-stopperen Konstantinos Manolas var høyest inne i feltet, og den russiske landslagsmålvakten Igor Akinfejev feilberegnet en corner. Headingen gikk via målvakten og i mål.

Hjemmelaget spilte seg også fram til flere gode muligheter, men Romas svenske målvakt Robin Olsen holdt målet tomt for baller.

Akinfejev reddet opp for tabben da han var nede og reddet et frispark fra Alexandar Kolarov etter en drøy halvtimes spill.

Trippet

Nærmest scoring for hjemmelaget var CSKAs kjappfot Ivan Obljakov, men han ble trippende litt for mye slik at Roma-forsvaret fikk stoppet skuddforsøket. Det endte som et innlegg som Georgij Sjtsjennikov headet like over.

Fem minutter etter hvilen sprakk derimot nullen for CSKA. Ilzat Akhmetov startet en kontring og hadde fikk plutselig mange muligheter. Han valgte å passe til islendingen Arnor Sigurdsson som banket inn sitt første mål for klubben og utligning til 1-1.

Etter 56 minutter fikk CSKAs andre islending, Hördur Magnússon, sitt annet gule kort etter en felling like utenfor 16-meteren. Dermed ble det marsjordre.

Offsidemål

Etter snaue timen tok Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini saken i egne hender og sendte Roma i ledelsen. Han lurte hjemmelagets offsidefelle da han kom seg fri inne i feltet, men reprisen viste at han også lurte linjemannen, for italieneren var hårfint i offside på pasningen fra Bryan Cristante.

Hjemmelaget ved Obljakov var også nær scoring mot slutten av kampen, men Olsen tok seg ikke overliste flere ganger.

Real Madrid møter tsjekkiske Viktoria Plzen senere onsdag. Uansett utfall vil Roma har fem poengs luke til tredjeplassen med to kamper igjen å spille.

