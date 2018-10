Perry fikk nok av bulgarernes oppførsel mot King

Joshua King (26) har aldri opplevd lignende behandling enn han fikk mot bulgarerne. Landslagsassistent Per Joar Hansen sa klart ifra.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det ble en smertefull kamp for den norske landslagsspissen som gang på gang ble sparket ned av bulgarske spillere i oppgjøret som Norge vant 1-0.

Seks gule kort delte dommeren ut til Bulgaria i løpet av kampen, og så mange som fire av kortene ble delt ut som følge av nedsparking av King.

Til Nettavisen forteller Bournemouth-spissen at han ikke har vært borti lignende.

- Jeg har aldri blitt lagt så mye i bakken, men vi drar herfra med tre poeng og hvis jeg må ta noen spark her og der for å vinne kamper, så gjør jeg det, sier King til Nettavisen.

FIKK JULING: Joshua King ble sparket ned en rekke ganger mot Bulgaria.

Perry reagerte

King var tydelig frustrert underveis i kampen for de gjentatte regelbruddene, men han var ikke den eneste som lot seg irritere.

På sidelinjen var det nemlig en irritert landslagsassistent som fikk nok av bulgarernes oppførsel. Til Nettavisen forteller Perry at han gikk bort til fjerdedommeren og sa hva han mente.

- Jeg sa det til fjerdedommeren tidlig at de har en taktikk for å sparke Josh (King) ut av kampen, men som han sier så "kan vi ikke gjøre noe annet enn å gi de gult kort hvis det er gult kort. Hvis det er rødt så gir vi rødt", sier Perry til Nettavisen.

Den norske treneren forteller at de rettet blikket mot den bulgarske benken etter flere av nedsparkingene.

- Vi hadde bare blikkontakt med benken der et par ganger, men de mente at de spilte "fair play". Nå skal vi ikke ha noe mer med dem å gjøre denne gangen, så da får vi bare ikke bruke noe mer energi på det, forklarer landslagsassistenten.

Han er glad for at King ikke lot seg provosere for mye.

- Nå var de fire mann som sparket ned, så de fordelte det (kortene), men Josh var klok og tok ikke igjen. Han lot beina snakke istedenfor. Han gjorde en kanonjobb. Det var synd det ikke ble kronet med scoring der på åpent mål, men sånn er det noen ganger, forteller Perry.

STOLT AV KING: Per Joar Hansen skryter av hvordan Joshua King spilte til tross for de mange nedsparkingene under oppgjøret mot Bulgaria.

Også King spekulerer i at bulgarerne hadde som taktikk å ta ham ut.

- Det tviler jeg ikke på! Jeg visste det ikke (på forhånd), men de beviste det etter noen minutter, forteller King.

Skryter av spillerne



Landslagssjef Lars Lagerbäck tror derimot ikke at det var en bevisst strategi fra bulgarerne.

- Det tror jeg ikke. Jeg tror de ble litt frustrert over at vi spiller så bra. Det har jeg sett i andre lag jeg selv har jobbet med. Kommer du under, er det fort gjort at du kommer litt for sent og kaster deg litt inn. Men om de hadde en kampplan der de skulle skade ham? Nei, det tror jeg ikke, sier Lagerbäck på pressekonferansen etter kampen.

Det var før kampen mye fokus på at det norske laget ikke måtte la seg frustrere av kyniske bulgarere. Perry skryter av hvordan spillerne lærte av det forrige oppgjøret i Sofia.

- Det var viktig å ha rett fokus på den kampen her. Jeg synes guttene har jobbet veldig bra hele samlingen her med på ha fullt fokus på Slovenia og nå igjen når vi møter et bulgarsk lag som vi visste spiller som de spiller. I dag får de seks gule kort og det sier egentlig alt om at vi klarte å kontrollere holdningene våres og at vi klarte å kanalisere de rett i den kampen, forteller den norske landslagsassistenten.

Med seier mot Bulgaria tirsdag er Norge for fullt med i kampen om seieren i gruppen i Nations League.

I neste Nations League-runde venter Slovenia og Kypros borte.

