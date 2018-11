«Perry» mener Ødegaard må ta mer avslutningsansvar

Landslagsassistenten gledet seg over praktscoringen til Martin Ødegaard, og mener 19-åringen bør gå på mer på skudd både på trening og i kamp.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Ødegaard, som ble inkludert i landslagstroppen mot Slovenia og Kypros, scoret et praktmål da Vitesse slo Heracles 2-0 borte nylig.

19-åringen fikk ballen ute til høyre, trakk seg innover før han fyrte avgårde en kanon som føk inn i lengste hjørne.

Scoringen gledet landslagsassistent Per Joar Hansen. Han har lenge vært opptatt av at den utlånte Real Madrid-spilleren skal bli mer egoistisk med ballen i beina.

- Han bør gjøre det flere ganger. Ofte er Martin litt for lite egoistisk, og jeg synes han må bli enda mer rå på å dra seg inn og venstrefoten. Han har en vanvittig skuddfot og avslutningsteknikk, attesterer «Perry» til Nettavisen.

PRAKTMÅL: Martin Ødegaard scoret på et langskudd nylig da Vitesse slo Heracles 2-0.

Med et praktmål i bagasjen kommer Ødegaard inn på landslaget med selvtillit foran mål, men «Perry» vil se han går mer på skudd også på trening.

- Jeg sier det til ham, at den som scorer mål på trening scorer også i kamp. Det henger jo sammen, og jo mer han gjør det på trening, jo mer kommer han også til å gjøre det i kamp.

Bruker Strand som eksempel

Hansen er imidlertid klar på at det stadig er forbedringspotensiale for Ødegaard. «Sluttprodukt» er et ord som ofte har blitt brukt imot unggutten, men Lars Lagerbäcks assistent mener det handler vel så mye om å komme i direkte avslutningsposisjoner.

Han trekker fram Mats Møller Dæhli og Ødegaard som spillere som gjerne kan ha noe å lære av Roar Strand.

Midtbanespilleren med den enorme arbeidskapasiteten endte på 477 kamper for Rosenborg og 44 landskamper.

Han hadde, blant annet, en egen evne til å komme på sugende løp og sette ballen i mål fra inne i motstanderens felt.

IKON: Roar Strand er en legende i Rosenborg, og var ofte kjent for sine sugende løp.

- Jeg pleier å sammenligne mye med Roar Strand og måten å komme seg inn i boksen på, og dette med løp uten ball. Han tok jo 100 løp i løpet av en sesong der 90 av dem var helt ubrukelige. Men på de 10 andre ramlet ballen ballen i beina for ham, og det er nettopp uten ball vi har stresset dem (Dæhli og Ødegaard) med.

«Thriller»

Ødegaard går inn i kampene mot Slovenia og Kypros som en joker når gruppeseieren i Nations League forhåpentligvis skal sikres.

Det kan gå mot en virkelig thriller i Norges gruppe ettersom Bulgaria har like mange poeng og at det står likt på innbyrdes oppgjør.

Norge møter Slovenia 16. november 20.45, mens Bulgaria møte Kypros samtidig.

19. november avsluttes gruppen når Ødegaard og resten av det norske laget møter Kypros borte, mens Bulgaria tar imot Slovenia.

