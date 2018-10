Personlige feil felte Norge mot Sverige

Sverige utnyttet norske feil før pause og slo Norge 2-1 i torsdagens treningslandskamp i fotball for kvinner.

Reduseringen til Isabell Herlovsen med fem minutter igjen å spille var ikke nok. Herlovsen scoret sitt landslagsmål nummer 55 etter pasning fra innbytter Synnes Skinnes Hansen.

12 minutter var spilt av 1. omgang da Sverige tok ledelsen 1-0 i Helsingborg. En feilpasning på midten ble snappet opp, og selv om Kristine Leine etter hvert kom i kapp med Olivia Schough, så klarte sistnevnte å sende i vei et skudd i det lengste hjørnet fra rundt sju meters hold. Her sviktet det i flere ledd, og kanskje kunne og burde keeper Ingrid Hjelmseth også tatt skuddet.

Flere feil ble også gjort foran 2-0-scoringen etter 32 spilte minutter. Et innlegg gikk igjennom hele det norske forsvaret, og Kristine Minde bommet da hun skulle klarere. I stedet fikk Sverige tak i ballen og et skudd av Sofia Jakobsson gikk etter hvert i mål via flere norske spillere.

Største sjanse

Sverige er ranket som nummer ni i verden og Norge nummer 13, og slik sett var det ikke overraskende at de vant på hjemmebane. De kunne ha ledet med mer til pause også, selv om de startet med flere av sine beste spillere på benken.

Olivia Schough kunne fint ha gjort 3-0, men avslutningen hennes fra kloss hold snek seg like over mål. Ingrid Hjelmseth ville ha vært sjanseløs om skuddet fra to-tre meters hold hadde truffet innenfor stengene. Rett etter fikk Sveriges Anna Anvegård nok en stor sjanse, men det svake skuddet gikk rett i klypene til Hjelmeseth.

Norges største sjanse i 1. omgang kom etter 36 minutters spill. Caroline Graham Hansen raidet fint på høyresiden og fikk lagt tilbake til Frida Maanum. Hun sendte i vei et fint skudd som slo inn i tverrliggeren før ballen spratt ned og ut igjen.

Beste mannskap

Norge lå fortjent under til pause, men reiste til 2. omgang. Norge kom seg til flere brukbare sjanser uten at det ble mål av det før Vålerengas Isabelle Herlovsen reduserte på tampen.

Med ett unntak stilte Norge med det samme mannskapet som da Nederland ble slått da VM-plassen ble sikret. Chelseas Maren Mjelde var skadd, og i hennes sted spilte Røas Kristine Leine i midtforsvaret.

Begge lag benyttet anledningen til å teste mange spillere og gjorde en rekke bytter i løpet av kampen.

(©NTB)

