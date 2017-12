Perus tidligere fotballpresident frikjent i FIFA-rettssak

Tidligere fotballtopp Manuel Burga (60) ble 2. juledag frikjent i korrupsjonsrettssaken som har pågått i New York den siste tiden.

Dermed slapp Perus tidligere fotballpresident unna samme skjebne som de to andre tiltalte i saken. Før helgen fant juryen brasilianske José Maria Marin (85) og paraguayanske Juan Angel Napout (59) skyldige etter tiltalepunkter om kriminell sammensvergelse, hvitvasking av penger og svindel.

De tolv jurymedlemmene klarte ikke å bli enige når det gjaldt Burga, som var tiltalt for kriminell sammensvergelse. Tirsdag kom de fram til at 60-åringen skal frikjennes.

Burga har tidligere vært et høytstående medlem i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Glad for å møte familien

Aktoratet mente å kunne bevise at Burga mottok 4,4 millioner dollar i bestikkelser fra markedsselskaper for hjelp med å sikre lukrative rettigheter til fotballturneringer.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal han ha sagt ja til å ta imot penger, men rakk aldri å motta dem fordi han samtidig ble etterforsket for korrupsjon i Peru.

– Han er henrykt over å få møte familien sin igjen etter to år med denne saken hengende over seg. Det var ingen beviser for at han mottak penger, sier Burgas advokat, Bruce Udolf, i et telefonintervju med AFP.

Første siden skandalen sprakk

Fredag ble Marin funnet skyldig på seks av sju tiltalepunkter, mens Napout på tre av fem. Begge ble umiddelbart tatt hånd om av politi og overført til celler.

Selve rettssaken varte i sju uker, og juryen satt sammen i seks dager før den fredag sendte en beskjed til dommeren om at det var oppnådd enighet om skyldspørsmålet for to av de tiltalte, men ikke den tredje. Fire dager senere ble de samstemte, og det gikk altså i Burgas favør.

Marin, Napout og Burga ble pågrepet i 2015 og er de første som har blitt stilt for retten i USA som følge av etterforskningen som har rystet FIFA og fotballverdenen. Til sammen er 42 personer tiltalt for korrupsjon, og totalt skal det handle om 200 millioner dollar i bestikkelser.

