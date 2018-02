Peter Michael klar for Vålerenga

19-åringen har skrevet under for osloklubben.

Det bekrefter Vålerenga på sin nettside tirsdag.

NA+: Disse kampene kan du se på NA+



Nigerianeren har skrevet under på en avtale ut 2021-sesongen og vil trolig få sine første minutter som offisiell Vålerenga-spiller i oppkjøringskampen mot Start 3. mars (den kan du for øvrig se direkte på NA+ klokken 16)

19-åringern har tilbragt flere uker på prøvespill i Vålerenga, og har imponert stort. Han scoret blant annet to mål i debuten mot Strømmen i januar og nettet også i treningskampen mot Kristiansund i februar.

Nå har partene blitt enige om en avtale.

- Det er dette jeg har jobbet for hele tiden, og jeg er veldig glad for å ha signert for Vålerenga. Jeg har gjort mitt beste hele veien, og det skal jeg fortsette å gjøre, sier Michael til vif-fotball.no.

Vålerenga trekker fram enorm fysikk og målteft som egenskaper når de skal beskrive sin ferske angrepsspiller.

Sportslig leder, Jørgen Ingebrigtsen er glad for at Peter Michael nå har signert for klubben, og skryter av kvalitetene til unggutten.

- Peter har gjort et veldig godt inntrykk både som spiller og person i den perioden han har vært her. Han er lærevillig, har en voldsom fysikk, scorer mål og i tillegg har han glidd veldig godt inn i gruppa. Vi har stor tro på at dette blir bra, både for han selv og klubben, sier Ingebrigtsen.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen Sport her og få flere ferske sportsnyheter i feeden din!

https://twitter.com/NettavisenSport/status/954732581454602241