Pizarro tilbake i Werder Bremen - for femte gang

39 år gamle Claudio Pizarro har ingen planer om å legge støvlene på hylla med det første. Søndag ble han klar for tyske Werder Bremen.

Pizarro og Bremen-klubben er ingen ukjent kombinasjon.

Dette er nemlig femte gang spissen går til Rune Bratseths gamle klubb. Fire ganger har han vært der på permanent basis, én gang på lån.

Klubben opplyser søndag at veteranen nå har planer om å avslutte karrieren der.

39-åringens første periode i klubben var i 1999 til 2001. I 2008 kom han tilbake på lån, mens han igjen ble signert permanent i 2009.

I 2012 reiste han på ny videre, men returnerte for fjerde gang i 2015.

Søndag ble altså periode fem i klubben bekreftet fra offisielt hold.

Totalt har peruaneren spilt 271 kamper og scoret 143 mål for klubben. Nå får han muligheten til å forbedre den statistikken ytterligere.

I tillegg til sine mange opphold i Werder Bremen, har Pizarro spilt for klubber som Bayern München (to perioder), Chelsea, FC Köln, Allanza Lima og Deportivo Pesquero. Han har 85 landskamper for Peru.

Pizarro fyller for øvrig 40 år den 3. oktober.

Det var nettopp Werder Bremen som hentet peruaneren til europeisk fotball, da de signerte ham for første gang tilbake 1999.

Under sitt første opphold i klubben nettet han 38 mål på 76 kamper og han ble sett på som én av de mest spennende spissene i den tyske ligaen.Han ble deretter plukket opp av Bayern München og han noen svært suksessfulle år der. Dert ble totalt 100 scoringer på 258 kamper.

Han returnerte til München i 2015 og hadde en ny periode med klubben.

Pizarro har vært med å vinne den tyske Bundesligaen hele seks ganger, sist i 2015 og han har også fem tyske cuptitler under beltet.

I 2012/13 var han med å vinne Champions League med Bayern, da storklubben slo Jürgen Klopps Borussia Dortmund i finalen.

I 2007/08 hadde han et mindre vellykket opphold i Chelsea, der han kun noterte seg for to scoringer, før han senere ble lånt ut til Werder Bremen.

39-åringen har i løpet av en lang karriere spilt hele 743 kamper og scoret imponerende 311 mål På landslaget stoppet han på 20 fulltreffere.

Det at han nå har valgt å returnere til Bremen for en femte gang i karrieren vekker oppsikt i sosiale medier og flere ha latt seg facsinere av superveteranens noe spesielle karrierehistorie.

