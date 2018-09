Pochettino amper etter surt CL-tap

Tottenham-manager Mauricio Pochettino var småilter i møtet med pressen etter at londonerne rotet bort ledelsen og tapte 1-2 for Inter i mesterligaåpningen.

Argentineren ble tydelig provosert da han ble spurt om Kieran Trippier og Toby Alderweireld, som han lot være hjemme i London.

– Wow, for et spørsmål. Det er lett å snakke om spillerne som ikke var her. Jeg mener vi burde snakke om fotball. Dere har ikke respekt for spillerne som viste at de hadde bedre kvaliteter enn motstanderen, sa Pochettino ifølge BBC under pressekonferansen.

Spurs-sjefen beskyldte videre engelske journalister for ikke å forstå behovet for å bruke hele stallen.

– Dere kan skylde på meg og si «Du gjorde et elendig laguttak», men ikke vær respektløse overfor spillerne som spilte. Det var min avgjørelse. Vi har 25 spillere.

– Noen ganger stiller dere spørsmål som om det bare er elleve spillere som kan spille, mens de 13 eller 14 andre i stallen er elendige, sa Pochettino.

Christian Eriksen ga Tottenham 1-0 tidlig i annen omgang i onsdagens mesterligapremiere, og lenge så de engelske gjestene ut til å ha full kontroll i Milano. Inter slet tungt, men ble plutselig full av energi etter Mauro Icardis mektige volleyscoring i det 86. minutt.

Italienerne satte inn en voldsomt sluttspurt, og på overtid bukket Tottenham-spillerne under for presset. Etter en corner headet Matías Vecino inn hjemmelagets 2-1-mål.

Spurs står med tre strake tap. Nylig røk de liljehvite fra Nord-London 1-2 for både Watford og Liverpool i ligaen.

