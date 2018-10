Pochettino fikk spørsmål om Hareide-utspill

Pressen ville vite om Tottenham-sjefen var skuffet over nordmannens utspill om stjernen Christian Eriksen.

I forkant av landslagspausen gikk Danmark-trener Åge Hareide ut og snakket om skaden til sin store stjerne, Christian Eriksen.

Hareide ga uttrykk for at han var bekymret for Eriksens helse og hevdet at mageskaden som midtbanespilleren sliter med, kunne bli kronisk.

Utspillet fikk mye oppmerksomhet, spesielt i engelske aviser, men ble flere steder feilaktig gjengitt og Hareide ble sitert på at Eriksen hadde en kronisk skade, i stedet for at han hadde «en skade som kunne bli kronisk».

Eriksen agent gikk uansett i etterkant ut og avkreftet det Hareide sa. Agent Martin Schoots sa til London Evening Standard at det ikke var grunn til bekymring over Eriksens helse på lang sikt, og at det kun dreide seg om en vanlig skade og at den danske landslagsspilleren var sliten.

På en pressekonferanse torsdag ble likevel Tottenham-manager Mauricio Pochettino også spurt om utspillet til Hareide om stjernespilleren.

- Ble du skuffet over det Danmark-treneren sa om Eriksen? lød spørsmålet.

- Nei, jeg synes at Christians agent forklarte dette utmerket, i etterkant av det Danmark-treneren sa. Jeg mener at alle har rett til å komme med sin mening, og det er ikke mer å si om det, sa han ifølge london.football.

UTSPILL FIKK MYE OPPMERKSOMHET: Åge Hareide sa at Christian Eriksens mageskade kunne utvikle seg til å bli kronisk.

- Christian er klar til å spille igjen, men det er opp til oss om han spiller på lørdag, eller ikke. Det er opp til oss om han starter, eller sitter på benken. Det er en avgjørelse jeg skal ta fredag, sier Spurs-sjefen.

Tottenham møter West Ham på bortebane i Premier League lørdag.

Det var i forrige uke at Hareide uttalte seg om Eriksens skade.

Spesielt dette sitatet, hengte engelsk presse seg opp i.

– En slik skade kan bli kronisk, og det må ikke skje med Christian. Vi har to viktige kamper i november også. Vi får kikke på ham nå, men jeg tror ikke at vi får sett Christian i Dublin, sa Hareide om Eriksen til pressen.

Den norske Danmark-sjefen sa ellers følgende om Tottenham-stjernen.

- Christian har et problem med en magemuskel, og Tottenham har vel forsøkt å si at skaden kan være av langvarig art. Det er tvilsomt om vi får ham med til Dublin for å spille. Det tror jeg ikke Tottenham er spesielt interessert i, sa de danske landslagssjefen den gang.

- Det har vært et langvarig avbrekk, siden han spilte ikke mot Barcelona i Champions League, og han var også ute mot Cardiff. Det har gått over en uke, men jeg vet at han har kjent skaden over en lengre periode.

Eriksen var ikke i aksjon for Danmark verken i Nations League-kampen borte mot Irland, der danskene spilte 0-0, eller i privatkampen mot Østerrike noen dager senere, der det danske laget vant 2-0 hjemme.

