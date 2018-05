Poengdeling mellom Vålerenga og Haugesund

Innbytter Peter Michael reddet ett poeng for Vålerenga.

VÅLERENGA - HAUGESUND 2-2:

INTILITY ARENA (Nettavisen): Vålerenga stod kun med én hjemmeseier før søndagens møte med Haugesund. Gjestene har slått kraftig fra seg på bortebane i år og kun Brann hadde bedre bortestatistikk før søndagens oppgjør.

Kampen bød også på et gjensyn med gamleklubben for tidligere Vålerenga-kaptein Christian Grindheim, som nå er kaptein i FK Haugesund. Han spilte åtte år i Oslo-klubben før han forlot hovedstaden og flyttet hjem til Haugesund foran årets sesong.

Etter mye fram og tilbake ble det til slutt 2-2 i Oslo, og lagene fikk med seg ett poeng hver.

Scoret på første målsjanse

Haugesund kom best i gang på Intility Arena. Etter fem minutter forserte Grindheim fremover på høyrekanten. Han slo et glimrende innlegg på bakre stolpe, men ballen ble klarert av hjemmelagets Amin Nouri.

Minutter senere var det duket for en ny mulighet for bortelaget. En godt slått corner ramlet til slutt ned hos Alexander Stølås, som fikk tid til å lade kanonen fra 14 meter, men skuddet ble blokkert.

Det tok Haugesund femten minutter, før de scoret på sin første store målsjanse. Joakim Våge Nilsen slo et presist, utoverskrudd innlegg fra venstre. Vegard Skjerve steg til værs og sendte Haugesund i ledelsen med et kontant hodestøt. God prestasjon av midtstopperen og svak markeringsjobb av Vålerenga-forsvaret.

I minuttene etter scoringen kom hjemmelaget mer med i kampen og Haugesund etterlot seg store rom i banen som Chidera Ejuke og Sam Adekugbe utnyttet på venstresiden.

Toppet solo-raid med kremmerhus

Etter 22 minutter spilt var det derimot Vålerengas midtstopper som tok ansvar. Felipe Carvalho brøt godt foran Haugesunds angriper og avanserte i banen med ballen i beina. Uruguayaneren brøytet seg vei, forbi flere motspillere og sendte av gårde en kanonkule fra 18 meter med sin venstrefot. Ballen smalt i mål oppe i høyre hjørnet, utagbart for keeper Per Kristian Bråtveit.

Scoringen fyret opp Vålerenga-Klanen ytterligere, som sang taktfast i sola på Oslo Øst. Vålerengas venstreside ble mye brukt av hjemmelaget den første halvtimen og truet bortelagets forsvarsfirer gjentatte ganger med gode forseringer og presise innlegg, men inne foran mål var det ingen som omsatte ballene til målsjanser.

I første omgangs siste kvarter fikk hjemmelaget mindre rom på kantene og ble tvunget til småspill sentralt. Der var Haugesund kompakte og aggressive og gjorde det trangt og vanskelig for angrepsspillet til Vålerenga. Bortsett fra de to scoringene fra midstopperne, var første omgang ikke noe angrepsmessig fyrverkeri. Vålerenga-supporterne holdt pusten da Christian Grindheim fikk ballen på 20 meter. Skuddet gikk noen meter over og lagene gikk til pause.

Fem minutter var spilt av andre omgang da Vålerenga fikk en kanonsjanse innenfor Hagesunds fem-meter. Hjemmelagets corner falt ned to meter fra mål, etter litt klabb og babb. Der stod Sam Johnson, men to Haugesund-forsvarere kastet seg foran ballen og gjorde det vanskelig for angriperen.

Nær scoring mot gamleklubben

Minuttet senere var Joakim Våge Nilsen på et godt raid oppover banen. Han fikk mye rom og løp rett gjennom et paralysert Vålerenga-forsvar, før han sendte et godt innlegg langs bakken, som traff Christian Grindheim. Den tidligere VIF-kapteinen tok seg god tid med ballen på ti meter og de fleste trodde han skulle sende Haugesund i ledelsen, men skuddet gikk via keeper og utenfor mål.

Det kunne virke som Haugesund-forsvaret hadde gjort hjemmeleksene godt. Vålerengas raske angriper Sam Johnson fikk lite bakrom å jobbe i. Det gjorde at Vålerenga hadde ballen mest, men ble tvunget til å slå mye innlegg fra kantene, som ikke skapte de store sjansene. Etter hvert ble hjemmelaget mer og mer utålmodige

og etterlot seg store rom for Haugesund å kontre i.

Innbytterne avgjorde

Halvveis i andre omgang var bortelaget farlig fremme på en kontring. Et godt innlegg fra venstrekanten landet hos Babajide Akintola som kun hadde keeper mellom seg og en ny Haugesund-scoring. Han fyrte av en solid avslutning, men Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey reddet mesterlig med en sterk refleksredning. På det påfølgende hjørnesparket kan man derimot stille spørsmålstegn ved keeperarbeidet.

Alexander Stølås slår et svært godt hjørnespark som nesten skrur inn i mål. På streken står Larsen Kwarasey, uten å foreta seg noe. Innbytter Fredrik Pallesen Knudsen presser ballen over linja og sendte Haugesund i ledelsen på deres femte målsjanse i kampen.

Etter bortelagets scoring endret kampen karakter. Haugesund holdt mer i ballen og det var Vålerenga som satset på hurtige overganger. Målscorer Felipe Carvalho fikk mulighet til å bli tomålsscorer da et hjørnespark landet ved føttene hans på 20 meter. Skuddet med «feil fot» gikk noen meter utenfor mål.

Vålerenga jaktet utligning og satte inn spissen Peter Godly Michael til fordel for forsvarer Amin Nouri. Det skulle betale seg. Ni minutter før slutt slo Carvalho en presis pasning opp på Sam Johnson. Med en mann i ryggen klarte han å vende og spilte gjennom angrepskollega Peter Michael som skjøt på direkten. Ballen rullet rolig forbi Haugesund-keeperen og utligningen var et faktum.

Sjansefattig, men effektivt

7708 tilskuere på Intility Arena fikk se en jevn kamp mellom to lag som slet med å spille seg til de virkelig store målsjansene. Fire mål tyder likevel på god effektivitet foran kassa. Haugesunds midtstopper Vegard Skjerve sendte bortelaget i ledelsen etter 15 minutter spilt, før Vålerengas midtstopper Felipe Carvalho løp over halve banen og banket inn utligningen for hjemmelaget fra 20 meter.

Det ble ingen scoring på Christian Grindheim i hans første møte med gamleklubben etter overgangen før sesongen, selv om han hadde to gode muligheter. Etter 65 minutter spilt sendte innbytter Fredrik Pallesen Knudsen bortelaget i føringen på hjørnespark etter noe nølende keeperspill av Vålerengas Adam Larsen Kwarasey. Ni minutter før slutt var det en annen innbytter som skulle utligne for Vålerenga. Peter Godly Michael sendte jubelen i taket da han sørget for ett viktig poeng for hjemmelaget med sin scoring.

