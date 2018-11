Poengdeling mellom Vålerenga og Sarpsborg 08

Vålerenga og Sarpsborg 08 hadde minimalt å spille for søndag kveld. Det bar kampen preg av.

VÅLERENGA – SARPSBORG 08: 0-0



INTILITY ARENA: (Nettavisen): Ingen av lagene hadde særlig annet enn æren og plasseringspenger å spille om søndag kveld. Det bar også kampen preg av.

Til tross for noen målsjanser, var det store perioder mangel på kreativitet i angrepsspillet, og det som lenge så ut til å være en klassisk 0-0-kamp, ble også det. Begge lag så ut til å være brukbart fornøyd med å dele poengene.

Sterk åpning av bortelaget

Sarpsborg 08 åpnet kampen best og stod for kveldens to første målsjanser. Ole Jørgen Halvorsen forserte på høyre siden. Ballen landet hos Jon-Helge Ødegård Tveita, som forsøkte seg fra 21 meter.

Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey måtte slå til corner. Fem minutter senere var det Jørgen Horn som forsøkte seg på hodet, etter et godt innlegg av Kristoffer Knudsen Larsen, men headingen gikk én meter til side for mål.

Lagene byttet på å holde i ballen, og lite skjedde før en ny Sarpsborg-mulighet etter 27 minutter. Tobias Heintz ble spilt gjennom, med en høy ball i bakrom. Fra litt skrå vinkel fikk han fyrt av en avslutning, som gikk rett på Larsen Kwarasey i buret.

Det var stort sett underholdningen publikum fikk servert i første omgang. I alle fall i form av målsjanser. Vålerenga-trener Ronny Deila fokuserte på forsvarsarbeidet inn mot kampen, ifølge klubbens nettsider.

Ivan Näsberg ble, litt overraskende, foretrukket fremfor Felipe Carvalho, ved siden av Jonatan Tollås Nation i Vålerengas midtforsvar.

Lekre dragninger

Bortsett fra noen lekre dragninger fra Chidera Ejuke, var det lite Oslo-klubben hadde å by på fremover. Lagene byttet på å holde i ballen og Sarpsborg 08 stod for det lille som var av sjanser.

Andre omgang startet i litt høyere tempo enn første omgang avsluttet, men vi måtte likevel vente i ti minutter før den første muligheten kom. Bård Finne avsluttet Vålerengas første sjanse i kampen, med et skudd rett på Sarpsborg 08s keeper.

Nå fulgte to store Vålerenga-sjanser på åtte minutter. Først var det Sam Adekugbe sin ball, som havnet hos Sam Johnson. Han rundet keeper, men fra svært spiss vinkel, gikk avslutningen i nettveggen. Deretter var det Bård Finne som, spilte fri Chidera Ejuke inne i sekstenmeteren, men nigerianeren dro en finte for mye, og skuddet gikk i en forsvarer.

Etter dette gikk andre omgang inn i samme spor som den første. To lag som lå dypt og forsvarte seg godt når de ikke hadde ball. Det gjorde det vanskelig for det angripende laget og for publikum som hadde håpet på litt mer god angrepsfotball.

To gode sjanser

I kampens siste minutter fikk vi en god målsjanse til hvert lag. Et godt innlegg ble slått inn mot Patrick Mortensen. Han raget høyest og headet mot mål, men ballen ble slått over av keeper. Deretter fulgte en nesten identisk mulighet på andre siden av banen.

Magnus Lekven slo et godt innlegg til Sam Johnson, som headet i tverrliggeren og over mål. Mot slutten av kampen presset bortelaget på og produserte flere halvsjanser og hele syv hjørnespark på fire minutter. Jon-Helge Ødegård Tveita forsøkte å finte bort halve Vålerenga-forsvaret rett før slutt, og lyktes nesten.

Skuddet hans ble blokkert og forsvant ut til et nytt hjørnespark. Etter litt Hawaii-fotball frem og tilbake, blåste dommeren av kampen.

Vant tribunekampen

Vålerenga-speakeren rapporterte om 7918 solgte billetter. Det er rimelig å anta at svært mange av disse holdt seg inne i varmen denne kvelden. Intility Arena så usedvanlig glissen ut.

På tribunen vant Sarpsborg 08s tilreisende fans «Sarpsborg Ultras» kampen mot Vålerenga-Klanen. Selv med ti ganger færre på tribunen, holdt de et jevnt leven gjennom hele kampen.

Første omgang var en heller tam affære, men underholdningen tok seg noe opp i andre omgang. Til tross for noe flere målsjanser fikk vi oppleve lange perioder uten kreativt sprut i angrepsspillet fra begge lag. Nærmest mål kom Sam Johnson og Patrick Mortensen med hver sin gode heading fra nærmere syv meter.

