Pogba får huden full etter Sevilla-tapet: - Skremmende

Paul Pogba (24) spilte bare en halvtime da Manchester United røk ut av Champions League tirsdag. Det var nok til å hisse på seg både fans og eksperter.

MAN UTD. - SEVILLA 1-2 (1-2 sammenlagt):

Pogba kom inn en halvtime før slutt og leverte en forferdelig forestilling da United tapte 1-2 mot Sevilla.

Den franske 24-åringen slo vekk en rekke pasninger, gjorde flere enkle feil og hadde et kroppsspråk som fikk flere til å stusse.

Han spilte rett og slett en dårlig fotballkamp.

Etter kampen raser Viasat-ekspert Morten Langli mot det han fikk se av Uniteds midtbaneprofil.

- Det står til strykkarakter. Han er hentet inn som klubbens dyreste spiller, og her fikk han på 0-0 en sjanse til å være med og snu kampen. Det han leverte da han ble byttet inn, det er skremmende. Det er tekniske feil, han virker uengasjert i hele kroppsspråket, måten han jobber hjemover på, måten han engasjerer seg i kampen på. Se på de involveringene han har, det er skremmende, sier Langli nådeløst.

- Mourinho er ikke nådig

United betalte vanvittige 89 millioner pund (rundt 925 millioner kroner) for å hente tilbake franskmannen fra Juventus høsten 2016. Det gjorde ham da til tidenes dyreste fotballspiller.

Men denne sesongen har prestasjonene ikke stått i stil med prislappen.

- Og i sånne tilfeller som dette her er ikke José Mourinho nådig, han kan finne på å slakte folk. Noen ganger tar han det offentlig, noen ganger tar han det internt, og da ser du at spilleren fort sitter på benken lenge fremover. Pogba kom inn på 0-0 her og gjorde laget mye dårligere, sier Langli.

Han tror det faktum at Pogba ble benket i tirsdagens skjebnekamp tyder på at Mourinho begynner å få nok av rekordkjøpets prestasjoner.

- Det har ulmet litt mellom de to, og Mourinho mente vel blant annet at Pogba ikke var syk da han sa han var syk i forbindelse med en FA-cupkamp, og så var det på benken i begge kampene mot Sevilla. Situasjonen mellom dem er betent, og det fikk vi i hvert fall bevis for nå. Gutten er i hvert fall ikke i form, det var rett og slett skremmende å se hvordan han presterte i denne kampen, gjentar Langli.

Også tidligere Skottland- og Glasgow Rangers-profil Ally McCoist reagerte på Pogbas prestasjon tirsdag. McCoist fulgte kampen for BBC og ble ikke imponert av det franskmannen viste.

- Vi kan ikke legge skylden totalt på Pogba, men Steven N’Zonzi var eksepsjonell. Hvis du så etter en spiller som var verdt 90 millioner pund, hadde du trodd det var han. Vi kan forvente oss mer av Pogba, sier McCoist.

Også han la merke til det Langli påpeker: Pogbas tydelige kroppsspråk.

- Det som virkelig er bekymringsfullt, er holdningen hans. Hvis det var jeg som kom inn fra benken, hadde jeg prøvd å vise hvordan jeg kunne bidra til å vinne kampen. Han så daff ut da han kom inn og gjorde en dårlig kamp, sier McCoist.

Pogba har foreløpig ikke uttalt seg etter tapet mot Sevilla.

Heller ikke manager Mourinho ble skånet etter tirsdagens fiakso. Flere eksperter slaktet portugiserens tilnærming til kampen, for United skapte omtrent ikke en sjanse før spanjolene ledet 2-0.

Uenig Mourinho

En skuffet Mourinho møtte Viasat til intervju etter den overraskende exiten. På spørsmål om hva United manglet mot Sevilla, svarer portugiseren slik:

- Det første målet. Det visste jeg ville bli utslagsgivende i en slik kamp, en kamp som Sevilla kontrollerte og hadde mye ball i. Vi skapte et par sjanser både før og etter pause, men scoret ikke. Det gjorde de. Gratulerer, sier Mourinho.

- Var du taktisk litt forsiktig?

- Jeg synes ikke det, jeg synes faktisk det motsatte. Vi spilte med mange angrepsspillere i laget, og vi ga frihet til Jesse Lingard og Marouane Fellaini. Begge skapte sjanser og var et par ganger i boksen. Jeg synes ikke vi var defensive, det var bare viktig å score det første målet i denne kampen, sier han.

Nå venter Brighton i kvartfinalen i FA-cupen for Manchester United. Den kampen spilles på Old Trafford førstkommende lørdag, og spørsmålet er nå om Pogba får starte den kampen.

