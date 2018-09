Positiv Lagerbäck før Nations League-debuten: - Ser veldig bra ut

Den norske landslagssjefen kan glede seg over en tropp som fråtser i spilletid på klubblagene. Og han trekker særlig frem én spiller som har imponert ham.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Etter det som har virket som en evigvarende venteperiode er det endelig duket for en viktig norsk landskamp igjen når Nations League sparkes i gang torsdag kveld.

Kypros er første motstander i gruppespillet, og hjemme på Ullevaal Stadion spilles den første av seks kamper som kan sende Norge ett hakk nærmere EM 2020.

- Ganske sikker på laget

Overfor Nettavisen røper Lagerbäck at han allerede nå har sett seg ut en startellever mot kypriotene.

- Jeg er vel relativt sikker, Perry og jeg planlegger alltid på den måten at vi går til samling med en preliminær (foreløpig) startellever. Om det ikke skjer noe spesielt under trening eller det viser seg at noen virker mer slitne enn hva de bør være, er jeg nok ganske sikker på hvordan vi kommer til å starte, sier Lagerbäck til Nettavisen.

I helgen fikk de fleste spillerne i den norske troppen mye spilletid. Bare fire mann spilte mindre enn 45 minutter, og kun Martin Linnes spilte ingenting.

Roser Fossum

På spørsmål om noen imponerte ham spesielt, trekker Lagerbäck frem Hannover-spiller Iver Fossum, som spilte hele kampen mot Dortmund i 0-0-kampen på fredag.

- Jeg så Iver, først og fremst i andre omgang, gjøre en prestasjon som var veldig bra. Det jeg har sett av spillerne, også dem som bare har hatt korte innhopp, ser ut som de er i bra form. De som er i England og får lite spilletid i ligaen fikk 90-minuttere i ligacupen, så jeg synes det ser veldig bra ut. Det er ingenting som uroer meg, sier svensken.

Han mener det alltid pleier å være noen i en landslagstropp som ikke får spilletid inn mot samling, og at det alltid er en vurdering man må gjøre når man skal velge hvilke spillere som skal starte.

- Når det gjelder dem som ikke har fått så mye spilletid, tror jeg alle 23 i troppen er i såpass form at alle er aktuelle for å være med i en startellever, sier han.

FÅR ROS: Iver Fossum.

Johansen kaptein - OM han starter Et av temaene som dukket opp under mandagens pressekonferanse var som ventet den manglende tilliten Stefan Johansen opplever i Fulham. Norge-kapteinen har foreløpig startet på benken hver kamp hvittrøyene har spilt i Premier League. Lagerbäck svarer slik på spørsmålet om hvordan han vurderer situasjonen rundt sin egen kaptein. - Om han starter kampen (mot Kypros) er han kaptein, det er det ingen tvil om. Han fikk jo en 90-minutter i ligacupen, og som jeg sa vurderer jeg det slik at alle 23 i troppen er aktuelle for å starte, svarer landslagssjefen. Keeper Ørjan Nyland har gjort flere tabber for Aston Villa og har fått en skjev start på oppholdet i England. Nyland vil trolig ikke starte noen av kampene i denne perioden om Rune Jarstein holder seg skadefri, men Lagerbäck er uansett ikke veldig bekymret for den gamle Molde-spilleren. – Det er jo alltid slik at keepere får se voldsomt oppmerksomhet om man mener det gjør en feil. Slik jeg kjenner Ørjan så er han mentalt sterk. Så jeg vil ikke tro det er noe problem om han skulle komme til å spille, sier Lagerbäck.

To treninger, to fokus Én ting som har gnagd på den svenske landslagssjefen er de få dagene han får til å forberede laget inn mot kampene. På grunn av reisevei for en rekke spillere og restitusjon får Norge-troppen i praksis bare to treninger å samkjøre seg på før kampen torsdag. - Det er likt for begge parter, så det er ikke så mye å prate om. Men vi må prioritere nå, og vi kommer til å ha én trening rettet mot forsvarsspill og én trening rettet mot angrepsspill. Dessuten får vi legge en lav fysisk belastning på det hele, siden vi har så kort tid nå, sier han.

Norges kamp mot Kypros spilles på Ullevaal Stadion torsdag klokken 20.45. Det er den første av seks kamper i Nations League-gruppespillet for de norske spillerne.

Mest sett siste uken