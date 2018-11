Praktfull omgang satte Viking i førersetet om opprykk

Fire mål og råsterk omgang ga storklubben fordelen i rotteracet om opprykk til Eliteserien.

MJØNDALEN - VIKING 2-4:

Det så dårlig ut for Viking da opprykksduellen borte mot Mjøndalen var halvspilt, men laget til Bjarne Berntsen løftet seg stort da det gjaldt som mest.

I en høydramatisk andreomgang på Isachsen stadion scoret siddisene først tre ganger i løpet av et kvarter, før et selvmål nesten umiddelbart etter 1-3 ga ny spenning.

Blant de mange scoringene var Zymer Bytyqis mål nummer to for Viking en godbit som trolig blir sett i reprise ekstra mange ganger blant klubbens fans. Det tidligere RB Salzburg-talentet styrte ledermålet vakkert inn i lengste nettvegg med en akrobatisk variant.

Bytyqi sto også bak innlegget som fant Johnny Furdal på blank kasse ved Vikings tredje fulltreffer.

Trener Berntsen lyktes også godt med bidragene sine i snuoperasjonen. Han satte inn Fredrik Torsteinbø og Even Østensen med et snaut kvarter igjen på klokka, og det trekket viste seg å bli særdeles vellykket.

Furdal var mannen som spilte ballen inn fra sida, før Østensen dundret inn 2-4 og avgjorde thrilleren til Vikings fordel.

- Dette var veldig imponerende. Mjøndalen får et tidlig mål, og alle vet at de er pottetette bakover. De hadde bare sluppet inn 20 mål på 28 kamper inntil nå i serien.

- I andre omgang er det ett lag på banen. Vi får se festfotball av Viking, og meget god angrepsfotball, roste Eurosport-ekspert Joacim Jonsson etter kampslutt.

HOLDT IKKE: Christian Gauseth og Mjøndalen startet best mot Viking på Isachsen stadion, men ble overkjørt etter pausen.

Marerittåpning



Skjebneoppgjøret begynte på ingen måte godt for Berntsens mannskap fra Stavanger. Mjøndalen innledet klart best og fikk uttelling allerede i sjuende spilleminutt.

Iven Austbø fikk hendene på skuddet fra Mathias Fredriksen, men kunne ikke gjøre stort mer da returen falt ned rett foran Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth.

Den rutinerte moldenseren klinte til fra kort hold og ga vertene 1-0 via den nærmeste stanga.

Stillingen sto seg til pause, der målscorer Gauseth i et intervju med Eurosport sa seg fornøyd med det han betegnet som en god kamp mellom gode lag. Tonen var en annen fra treneren hans en time etterpå.

- Vi ga bort ballen for enkelt, ga den til dem fire ganger som de utnyttet. Det har vi ikke gjort før i år. Vi var også for dårlige offensivt. Det ble for enkelt, med dødballer og lange baller mot Olivier Occéan. Vi skulle bruke indreløperne, men klarte det sjelden, oppsummerte MIF-trener Vegard Hansen overfor NTB.

Traff blink med opptakten



Før kampen brukte Mjøndalen et besøk fra en middels fotballinteressert Ole Einar Bjørndalen i garderoben som ekstra inspirasjon. Den tidligere skiskytterkongen fikk også se bruntrøyene fra samme fylke ta tidlig tak ute på banen.

Viking virket både på etterskudd og noe frustrert da både Markus Nakkim og Rolf Daniel Vikstøl pådro seg gule kort før ti minutter var spilt.

Siddisene kom seg etter hvert mer inn i kampen, fikk mer ballinnehav og spilte seg blant annet til noen dødballer. Et innlegg gikk også via en hjemmeforsvarer og landet oppå tverrliggeren.

SCENESKIFTE: Kaptein Zlatko Tripic og Viking slo voldsomt tilbake mot Olivier Occéan og Mjøndalen i søndagens meget viktige toppkamp i Obosligaen.

Eurosport-ekspert Jonsson spådde et Mjøndalen lag som ville legge seg bakpå i andre omgang. Det stemte kanskje på sett og vis, men ledelsen til hjemmelaget skulle ikke vare lenge.

Målskred



Sju minutter etter sidebyttet avanserte Zlatko Tripic langs venstresida og la inn lavt mot toppscorer Tommy Høiland. Sistnevnte gjorde det han er best til. Spissen styrte inn 1-1 fra posisjonen sin ved første stolpe.

Det ga gjestene en solid mengde nordsjøolje i maskineriet. Det tok bare fire minutter til før stillingen var snudd helt. Denne gangen var det Høiland som la inn fra venstre, mens Zymer Bytyqi tryllet inn 1-2 med siden av høyrefoten.

Det var bare forsmaken som det som skulle komme. 1-3 og 2-3 kom rett etter hverandre i den spinnville omgangen, før Østensen gjorde inntreden fra innbytterbenken og sikret Viking tre utrolig viktige poeng.

Stavangerklubben fører nå an på tabellen før seriavslutnigen hjemme mot Kongsvinger neste helg. Mjøndalen ligger ett poeng bak på andre opprykksplass. For Vegard Hansens gutter holder det med seier borte mot nedrykksklare Florø i siste runde.

Ytterligere ett poeng bak lurer Aalesund, som vant enkelt 4-0 hjemme mot et annet nedrykksklart lag, Levanger, søndag. AaFK møter et formsterkt Strømmen borte i sin siste kamp.

