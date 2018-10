- Den utrolige Cantona-historien viser hvorfor Mourinho er feil mann i United

Eric Cantonas legendestatus i Manchester United bekreftes av Roy Keane.

De fem sesongene i Manchester United, fra 1992 til 1997, har for alltid sikret Eric Cantona legendestatus på Old Trafford.

Franskmannens lederegenskaper, både på og utenfor banen, var en av nøkkelfaktorene til at Alex Fergusons gutter på 1990-tallet inntok posisjonen som Englands desidert beste fotballklubb, og han tekniske finesser var også en av grunnene til at fansen synger navnet hans på stadion den dag i dag - 21 år etter at han plutselig bestemte seg for å legge opp.

Men Eric Cantona var den som inspirerte lagkameratene til å yte sitt ypperste på banen.

Spesielt den etter hvert så berømte «92-årgangen» - som vant FA Youth Cup i 1992 - med spillere som David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary og Phil Neville og Paul Scholes, så opp til den franske kapteinen.

Og en historie som Cantonas lagkamerat gjennom fem sesonger i Manchester United, Roy Keane, forteller i selvbiografien «The Second Half», forteller noe om Cantonas lederegenskaper i klubben.

CLASS OF 92: Nicky Butt (venstre) og Paul Scholes slo gjennom samtidig i Manchester United, og ble etter karrieren værende i klubben som trenere for United-juniorene.

Boka kom ut i 2014, men historien som gjenfortelles i den går nå sin seiersgang blant United-fans på nettet.

Veddet om 12.000 pund

Der forteller nemlig Keane om en episode som skjedde en morgen i United-garderoben, ifølge joe.co.uk.

Da kom Steve Bruce, en av klippene i laget som Sir Alex bygde opp på 1990-tallet, inn med en sjekk på 15.000 pund i hånda. Førstelaget hadde nemlig bidratt i en video, og pengene skulle fordeles på spillerne som var involvert i videoen.

De slet imidlertid litt med fordelingen av pengene, så spillerne bestemte seg for å trekke ut én vinner som stakk av med hele pengesummen. De som ville, kunne ta ut sin andel på omtrent 800 pund før «lotteriet».

«For unggutta var det flere ukers lønning. De ville ha pengene. Det var bare Paul Scholes og Nicky Butt som bestemte seg for å gå for potten - omtrent 12.000 pund etter at de som ville ha sin andel hadde fått sitt», skriver Keane i boka.

Vinneren ble trukket, og på lappen sto det Eric Cantona. Han stakk av med sjekken og sjalu blikk fra de andre spillerne.

Ga potten til unggutta

«Neste morgen ankom Eric med to sjekker han hadde skrevet ut til Paul og Nick. Det var belønningen deres for å ha blitt med på veddemålet, forklarte han. Det var sånn Eric var.»

Som belønning for å ta risikoen fikk de to unggutta dele de 12.000 pundene mellom seg.

HARDT PRESSET: José Mourinho er under hardt press som Manchester United-manager.

«Vi så den ikke komme, men det var en gentlemans handling og en gest til to unggutter som trengte pengene mer enn ham som det oste klasse av», skriver Keane.

Kritiserer Mourinho

Selv sparer ikke Cantona på sin kritikk av manager José Mourinho, som er under hardt press etter en svak Manchester United-høst. Vel så mange kritiserer Mourinhos defensive tilnærming til spillet.

- Du kan tape kamper, men du må ta risiko. Man taper mot Juventus, og de har 70 prosent av ballinnehavet på Old Trafford. Kan du forestille deg det skje med Ferguson på benken? sier klubblegenden, ifølge BBC.

- Jeg lider. Og jeg lider enda mer når jeg ser Manchester City spille så vakkert, fortsetter han.

- Derfor passer ikke Mourinho inn

Nettmagasinet Joe mener Cantona-historien fra 1990-tallet gir et tydelig bilde av hvorfor José Mourinho ikke er den rette mannen for sjefsstolen i Manchester United.

«Kvaliteten som ga Ferguson, Keane og Cantona suksess var viljen til å ta risiko. Det har vært fraværende under Mourinho», skriver magasinet.

De peker på at Mourinho trives best med en defensiv tilnærming til spillet.

«For Mourinho er det sånn at laget som har ballen har størst sjanser til å gjøre feil. Og det laget som gjør færrest feil, vinner kampen», skriver de.

«Han aversjon mot å ta risiko betyr at han alltid passet dårlig inn i klubben. Historien om Cantona viser det», skriver de.

