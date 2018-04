- Derfor spiller Walker med hull i strømpene

Ny trend blant fotballspillere.

Manchester City-stjernen Kyle Walker er blant dem som denne sesongen har blitt observert spille med en rekke hull i fotballstrømpene.

Ved første øyekast kan det se ut som strømpene har raknet, men ifølge The Mirror har en rekke spillere begynt å følge den samme trenden.

Avisen skriver at det har sin naturlige forklaring.

- For trange



Flere av spillerne opplever nemlig at moderne fotballstrømper er for trange. Samtidig hjelper det nok ikke at noen av utøvernes leggmuskler er over gjennomsnittet store.

For trange fotballstrømper skaper ubehag for spillerne, og for å lette på trykket har løsningen for flere blitt å lage hull i strømpene.

Fenomentet skal være forholdsvis nytt. The Mirror mener at utstyrleverandørene utvilsomt kommer til å gjøre justeringer på fotballstrømpene til neste sesong.

HULL I STRØMPENE: Også West Ham-spiller Arthur Masuaku har begynt å lage hull i fotballstrømpene.

Dommer reagerte

I tillegg til nevnte Walker, har også West Ham-spiller Arthur Masuaku blitt observert med flere hull i strømpene.

Trenden har til nå ikke skapt noe problemer i Premier League, men i Spania har hullete fotballstrømper ikke blitt tatt like godt i mot.

En dommer skal nemlig ha beordret Valencia-profil Ezequiel Garay til å skifte sine hullete strømper under en kamp denne sesongen, ifølge The Mirror.

