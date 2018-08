- Manchester United forsøkte å signere Kylian Mbappé etter VM

Skal ha fått blankt nei fra PSG.

Kylian Mbappé hadde et solid VM-sluttspill for Frankrike, der han blant scoret 4-2-seieren over Kroatia i finalen. Det skal ha ført til at oppmerksomheten ble stor fra England.

The Mirror skriver nemlig at Manchester United gjorde et fremstøt for å signere 1998-modellen fra Paris Saint-Germain. Den franske hovedstadsklubben hentet Mbappé fra Monaco sist sommer.

Mbappé ble først lån til PSG, som senere gjorde kjøpet permanent for rundt 135 millioner euro (rundt 1.3 milliarder kroner). Det gjør Mbappé til tidenes nest dyreste spiller.

Derfor skal PSG også ha gitt United et klart avslag da forespørslene tikket inn, skriver The Mirror. De skal ha fått klar beskjed om atPSG ikke var villige til å selge uansett beløp United tilbød.

Denne sommeren har vært frustrerende for José Mourinho som kun sikret seg Fred fra Sjakhtar Donetsk, Lee Grant fra Stoke City og Diogo Dalot fra Porto denne sommeren.

På årets siste dag av det engelske overgangsvinduet ble United koblet med flere spillere, blant dem Harry Maguire, Toby Alderweiereld og Diego Godín. Det ble uansett ingen som kom inn dørene på Old Trafford.

Dermed sesongåpner United fredag uten altfor mange forsterkninger. De møter Leicester hjemme på Old Trafford i sesongens aller første seriekamp.

For PSGs del har overgangsvinduet gått stille for seg. Per nå er det kun keeperlegenden Gianluigi Buffon som har ankommet den franske hovedstaden etter at hans kontrakt med Juventus gikk ut.

Yuri Berchiche, Javier Pastore og Grzegorz Krychowiak har alle forsvunnet ut dørene. Det samme har også Hatem Ben Arfa, som fortsatt står uten klubb.

For Mbappés del har det forekommet én endring denne sommeren. Han har byttet ut drakt nummer 28, og skal nå spillere med nummer syv på ryggen i den franske mesterklubben.

