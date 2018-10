- Mourinho har én måned på å snu det

Den tidligere Liverpool-profilen gir José Mourinho fram til landslagspausen i november på å motbevise skeptikerne.

OSLO (Nettavisen): 1-1 hjemme mot Wolverhampton.

2-2 og ligacupexit etter straffesparkkonkurranse hjemme mot Derby.

1-3 borte mot West Ham.

Og nå sist 0-0 hjemme mot Valencia.

Manchester Uniteds fire siste kamper i alle turneringer har alle vært ganske fattige forestillinger fra de røde djevlene, og spesielt etter det fortjente 1-3-tapet for West Ham sist helg har det brent et blått lys for manager José Mourinho.

Mange har spekulert i hvorvidt portugiseren snart må forlate klubben, og den målløse affæren mot Valencia sist gjorde lite for å stilne kritikerne.

Senest fredag kveld kom ryktene fra England om at Mourinho allerede denne helgen kan få fyken fra jobben i Manchester United. Lørdag morgen er klubben selv ute og avkrefter disse ryktene ifølge Sky Sports.

PS: Intervjuet med Carragher ble gjort før disse påstandene tikket inn, fredag kveld.

- Presset vil fortsette å øke

Den tidligere Liverpool-profilen Jamie Carragher følger de britiske topplagene tett, og som ekspert for Viasport fikk han også med seg det sjansefattige oppgjøret mot Valencia på Old Trafford tirsdag denne uken.

EKSPERT: Jamie Carragher er hentet inn som fotballekspert for Viasport, og peker ut fire skjebneoppgjør for Manchester United den neste måneden.

Han mener den neste drøye måneden blir fullstendig avgjørende for Mourinhos videre skjebne i United. Da skal klubben nemlig inn i fire storoppgjør i løpet av kort tid. Det blir fire «vinn-eller-forsvinn»-oppgjør for Mourinho.

- Jeg trodde at de to resultatene de fikk borte mot Burnley (2-0-seier) og borte mot Watford (2-1-seier) skulle føre til at alt roet seg litt ned. Men så har de spilt fire dårlige kamper. Det betyr at Manchester United er den store storyen i mediene. Igjen, poengterer Carragher overfor Nettavisen, når vi setter oss ned sammen med Liverpool-legenden.

- Inntil de får et skikkelig resultat vil presset fortsette å øke på Mourinho. Det eneste problemet er at hvis han ikke får et stort resultat fort, så blir det presset og de intense spørsmålene - bør han bli eller bør han gå? - noen ganger for tunge å bære.

Chelsea, Juventus x 2 og City

Carragher snakker mye om disse «store resultatene». Poenget hans er at Mourinho og United trenger en seier som begeistrer fansen. En gjennomført og overbevisende seier, helst mot et storlag.

Og i løpet av den drøyt kommende måneden får portugiseren fire slike muligheter:

Borte mot Chelsea i ligaen lørdag 20. oktober.



Hjemme mot Juventus i Champions League tirsdag 23. oktober.



Borte mot Juventus i Champions League onsdag 7. november.

Og lokalderbyet borte mot Manchester City søndag 11. november.





- Spørsmålene har haglet rundt Mourinho den siste tiden, og han må komme med noen svar. De siste ukene har han ikke hatt noen svar, men om han klarer det i disse kampene, vil alt dette snakket forsvinne, mener Carragher. - Kan bli sparket i landslagspausen Innimellom der kommer også Premier League-matcher mot Newcastle, Everton og Bournemouth. Men om ikke trenden har snudd innen lokalderbyet mot Manchester City, tror Carragher at Mourinho er ferdig. Vakte oppsikt før kamp: Nå røper Man. United-profil hva som skjedde United-legende går knallhardt ut mot Mourinho Da venter nemlig en landslagspause for Premier League-lagene.

- Når den internasjonale pausen i november kommer, tror jeg folk i klubben vil se på situasjonen - om ikke resultatene har endret seg. Alle managere må levere resultater, men spesielt i en toppklubb, som betaler mest og kjøper de dyreste spillerne, sier Carragher.

- Zidane er en åpenbar kandidat

Selv om styret i Manchester United skulle bli «tvunget» til å kvitte seg med Mourinho, tror han ikke nødvendigvis at klubben har noen erstatter klar i løpet av kort tid.

- Selvfølgelig; du kvitter deg ikke med manageren om du ikke har noen plan for hva som skal skje videre. Men jeg tror ikke United-styret forventet dette ved starten av sesongen. Mourinho signerte ny kontrakt sist sesong, og jeg synes han gjorde en god jobb i klubben de to første årene. Men noen ganger kan øyeblikket innhente deg, sier den tidligere Liverpool-forsvareren.

- Det er fortsatt tidlig i sesongen, men han ser ut til å ha mistet momentumet. Det virker ikke som om det er noe å bygge videre på, eller at han skal greie å snu det.

- Hvem ser du for deg vil være aktuelle Mourinho-erstattere?

- Zinedine Zidane er den åpenbare, for han er ledig på markedet. Folk har nevnt Pochettino også, men han signerte nylig ny kontrakt med Tottenham. Uansett blir det ikke enkelt. Mourinho selv sa det, helt korrekt: «Ingen spillere er større enn Manchester United». Men heller ingen managere er større enn Manchester United, poengterer Carragher.

Ungt alternativ?

- Derfor trenger det ikke være noe stort navn som kommer inn. Van Gaal var et stort navn og Mourinho var et stort navn, men kanskje de vil hente inn en ung trener med nye idéer?

Han ser ikke bort ifra at den som til slutt måtte ende opp som Mourinhos etterfølger, uansett når det blir, havner i en lignende saga som portugiseren har havnet i.

- Uansett hvem det blir - om det fungerer, så er det fantastisk for dem. Om det ikke gjør det, så henter de bare en ny manager inn. Manchester United vil ikke stoppe med det, for de vil være en av de største og beste klubbene i verden.

Mest sett siste uken