- United har gitt David de Gea til nyttår med å signere ny kontrakt

Engelsk avis hevder at United vil ha situasjonen avklart rundt den spanske burvokteren.

Fremtiden til David de Gea i Manchester United er fortsatt uviss. Tidligere har det blitt rapportert at den spanske burvokteren er usikker på om han ønsker å fortsette i klubben, så lenge de ikke kjemper om de største trofeene.

Nå skal United ha fått nok av De Geas usikkerhet, og gjort det klinkende klart at de ønsker å få et svar fra keeperen. The Sun hevder nemlig at José Mourinhos klubb har satt fristen til nyttår med å få et endelig svar av De Gea.

Mannen fra Madrid har nemlig kontrakt ut denne sesongen med Manchester United, og kan gå gratis etter sesongen. Den engelske avisen skriver at United har tilbudt De Gea en ny kontrakt for å bli værende på Old Trafford.

Kan gå gratis



United har uansett en opsjon i De Geas kontrakt, som gjør at de kan forlenge avtalen med ytterligere ett år. The Sun skriver at United kommer til å gjøre dette, dersom De Gea ikke signerer ny avtale.

Det vil uansett bety at klubben fort må vurdere å selge sin spanske keeper til sommeren. Hvis ikke risikerer de å se 27-åringen forlate Old Trafford helt gratis sommeren 2020.

De Gea ble også nylig stemt inn på verdenslaget under FIFAs årlige «The Best»-galla. Han er den første spanske keeperen siden Iker Casillas til å ta del i det laget.

Dette er ikke første gang det har ulmet rundt De Geas fremtid på Old Trafford. I 2015 var United og Real Madrid enige om en overgang for spanjolen.

Trofeer



Den gangen rakk ikke klubbene å sende ikke dokumentene tidsnok før overgangsvinduet stengte, hvilket betød at De Gea ble værende på Old Trafford. Nåværende Madrid-keeper Keylor Navas var inkludert i den avtalen.

Som følge av den mislykkete overgangen signerte De Gea ny kontrakt på Old Trafford, og har vært med å vinne FA-cupen, ligacupen og Europa League med Manchester United.

De Gea vant også Premier League som førstevalg mellom stengene i Sir Alex Fergusons aller siste sesong som Manchester United-sjef. Ferguson var også mannen som hentet De Gea fra Atlético Madrid i 2011.

Keeperen står med 36 landskamper for det spanske landslaget, og voktet buret både under EM i 2016 og VM i 2018 da Spania røk ut i henholdsvis kvartfinalen og åttedelsfinalen av mesterskapene.

