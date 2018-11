Agüero med ny milepæl da City valset over Southampton

Scoret tre mål mot bortelaget i løpet av de de første 18 minuttene.

MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON: 6-1

Det var duket for et skikkelig målkalas da Manchester City tok imot Southampton på The Ethiad i Premier League, søndag. Etter 18 minutter stod det 3-0 til de lyseblå fra Manchester, med scoringer av Wesley Hoedt (selvmål), Sergio Agüero og David Silva.

Danny Ings prikket inn et straffespark for Southampton etter 30 minutter, som et plaster på såret for bortelaget.

City var ikke ferdigscoret etter å ha nettet tre mål allerede i første omgang. Raheem Sterling fikk en lett oppgave å øke City-ledelsen, da Agüero serverte engelskmannen med en flott pasning, hvor 23-åringen enkelt sendte ballen i nettmaskene.

Agüero serverte Sterling igjen i andre omgang, som dermed ble kampens eneste tomålsscorer. Leroy Sané pyntet på resultatet på overtid av andre omgang dermed vant City til slutt 6-1 mot et svakt Southampton.

Med seier over Southampton tar City ledelsen i Premier League og ligger foran Liverpool med to poeng. Southampton sliter i bunnen og har kun sju poeng etter elleve kamper.

Agüero med imponerende milepæl

Sergio Agüeros mål mot Southampton er hans 150. i Premier League-sammenheng. Det tok den fotrappe argentineren 217 kamper å fullføre den imponerende prestasjonen. Kun tidligere Blackburn- og Newcastlespiller, Alan Shearer, brukte kortere tid enn Agüero på samme prestasjon (212 kamper).

Agüero er også på 3.-plass over målscorere i Premier League som har notert seg for flest scoringer for én klubb. Med 150 mål for de lyseblå fra Manchester er det kun Wayne Rooney (183 mål for Manchester United) og Thierry Henry (175 mål for Arsenal) som ligger foran argentineren på den gjeve listen.

150 - Sergio Aguero has scored his 150th Premier League goal in his 217th appearance - only Alan Shearer (212 games) has scored 150 in fewer games in Premier League history. Outstanding. pic.twitter.com/TqiC489TSv — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2018

Tre lynkjappe mål

Det tok ikke mer en seks minutter før Pep Guardiolas menn var i ledelsen. Leroy Sané fosset nedover venstrekanten og slo et hardt og lavt innlegg mot boksen, som gikk rett i mål via Wesley Hoedts høyre bein.

Seks minutter senere stod det 2-0 til hjemmelaget. Denne gangen var det Raheem Sterling som kom stormende ned fra høyre flanke, før han fant Sergio Agüero i boksen, som enkelt satte ballen bak Southamptons sisteskanse, Alex McCarthy.

Citys tredje mål for dagen var av det praktfulle slaget og var signert av David Silva. Spanjolen stod ledig på bakerste stolpe da et innlegg kom hans vei og Silva ladet kanonen og smelte til på volley. Ballen suste opp i nærmeste kryss.

Southampton-redusering

Etter 30 minutter gjorde Danny Ings kampen langt mer spennende, da han reduserte for bortelaget på straffespark. Engelskmannen skaffet straffen selv, da han ble felt av City-keeper, Ederson, inne i 16-meteren.

På overtid i første omgang jaktet Sergio Agüero noe som så ut til å være en tapt ball, da Southamptons Cedric så ut til å ha full kontroll på ballen, mens han skjermet den ut mot sidelinjen.

Da tok argentineren frem sine magiske krefter og fikk knabbet til seg ballen og slått inn til Raheem Sterling. Sterling hadde ingen problemer med å øke til 4-1 for Southampton.

