Aguero senket Chelsea med to mål

Tidligere engelsk landslagsspiller mener David Luiz vil slite med å blomstre i Maurizio Sarris firebackslinje.

CHELSEA - MANCHESTER CITY 0-2:

Chelsea har fått ny manager, ny formasjon og ny filosofi siden forrige sesong og manget flere av sine beste spillere i Community Shield-møtet med Manchester City søndag. Det kom til syne.

Riktignok var det fjorårets suverene seriemester som var motstander, men mye tyder på at Maurizio Sarri og Chelsea trenger tid før alt sitter som det skal.

Manchester City vant kampen 2-0, og begge målene ble scoret av Sergio Aguero, som ser ut til å være i form før serieåpningen mot Arsenal neste helg.

- Luiz passer ikke inn

Tidligere Arsenal-, West Ham- og Birmingham-stopper Matthew Upson lot seg ikke imponere over det Chelsea viste fram i Sarris første obligatoriske kamp.

- Jeg forstår at Chelsea mangler Eden Hazard og Willian i de nøkkelposisjonene, men det er intensjonen som teller. Det er litt forutsigbart fra Chelsea, sa Upson på BBC.

GJENSIDIG RESPEKT: Pep Guardiola og Maurizio Sarri har flere ganger uttrykt stor respekt overfor hverandre. Søndag trakk Guardiola det lengste strået.

39-åringen, som fikk 21 kamper for det engelske landslaget, mener David Luiz er blant spillerne som skal få slite under Sarris regime.

- Jeg tror ikke dette systemet passer David Luiz. Han passer bedre i en trebackslinje, som tillater ham å stå frem og vise fram ferdighetene sine, sa Upson.

- Kan ikke tro det



City tok ledelsen etter et snaut kvarter da Phil Foden tok med seg ballen framover og fant Aguero. Argentineren lurte Antonio Rudiger, som så ut til å vente skudd på første touch, og banket ballen ned i hjørnet bak Willy Caballero.

1-0: Sergio Aguero lurte Antonio Rudiger og skaffet seg nok rom til å sette inn ledermålet for Manchester City tidlig i kampen.

- Jeg kan ikke tro hvor lett det var for Manchester City. Hvor dype er ikke Chelseas bakre firer? De lar Sergo Aguero få for mye rom, men det betyr ikke at avslutningen ikke var bra, kommenterte Upson.

Aguero ble dermed første spiller i historien som har scoret 200 mål for Manchester City, men han var ikke ferdig med det.

De regjerende seriemesterne var klart best den første halvtimen, mens Chelsea spilte seg noe mer inn i oppgjøret det siste kvarteret, men var aldri i nærheten av å true Claudio Bravo før hvilen.

City-keeperen var imidlertid nær ved å kåle det til for seg selv da han feilberegnet spretten på ballen etter en langpasning fra Marcos Alonso. Ballen spratt over chileneren, som løp for livet mot eget mål og fikk avverget en potensiell gigatabbe.

Stor Aguero-sjanse

Tidlig i andre omgang fikk Aguero en ny stor sjanse til å doble ledelsen, da han kom helt alene med Caballero. City-profilen forsøkte å gå rundt landsmannen, men vinkelen ble så spiss at avslutningen gikk i nettveggen.

30-åringen skulle likevel få sitt andre for dagen noen minutter senere. Innbytter Bernardo Silva slo en nydelig stikker inn bak Chelsea-forsvaret og denne gangen dunket argentineren ballen i det nærmeste hjørnet til 2-0.

Chelsea klarte aldri å true Citys ledelse, og dermed kan Pep Guardiola og co. innkassere årets første trofé.

