Alex Ferguson skrevet ut av sykehuset

Tidligere Manchester United-manager sir Alex Ferguson er ikke lenger innlagt på intensivavdelingen, og er skrevet ut av sykehuset.

Det skriver klubben i en pressemelding på sine nettsider onsdag kveld.

Klubben skriver at Ferguson vil fortsette rehabiliteringen etter hjerneblødningen han ble rammet av sist helg, men at den 76 år gamle skotten ikke lenger er pasient ved Salford Royal Hospital utenfor Manchester.

«Hans familie er overveldet over støtten og lykkeønskene, men ber fortsett om ro ettersom dette er uhyre viktig i den neste fasen av rehabiliteringen», heter det i pressemeldingen.

Skotten falt om i hjemmet sitt lørdag. Ifølge BBC skal Ferguson de siste dagene før sykdommen slo ut, ha sagt at han ikke følte seg helt i slag.

Han ledet Manchester United til 38 trofeer i sine 27 år som sjef på Old Trafford. Så sent som for en uke siden var han på plass ute på banen for å overrekke Arsenal-manager Arsène Wenger en gave.

Mandag kom meldingen om at Sir Alex kunne sitte oppreist og snakke med familien etter den vellykkede operasjonen.

