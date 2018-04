Alli og Eriksen snudde til seier for Tottenham

Chelsea startet kampen best, men Tottenham slo knallhardt tilbake.

CHELSEA - TOTTENHAM 1-3:

Rufsete keeper-spill fra Hugo Lloris ga Tottenham en tung start på kampen, men en mesterlig snuoperasjon sørget for seier til Tottenham. Anført av Christian Eriksen og Dele Alli snudde de hvitkledde fra 1-0 til 1-3.

Seieren er Tottenhams første seier i en seriekamp på Stamford Bridge siden 1990, så søndagens trepoenger var nok mildt sagt av den etterlengtede sorten for Spurs-supporterne.

Dermed fikk Mauricio Pochettino og hans menn avsluttet et 28 år langt Stamford Bridge-mareritt for Tottenham.

- Etter 28 år var det viktig å vinne her. Det er en hyggelig dag for alle og vi er veldig stolte, sier Pochettino til Sky Sports.

- Vi dominerte kampen, men Chelsea skapte sjansene og scoret. I andre omgang var vi mye bedre og fortjente seieren, fortsetter han.

Pochettino er også full av lovord om søndagens tomålsscorer.

- Unge spillere trenger pusterom. Det er press på skuldrene deres, men han har ikke noe å bevise, hverken for meg eller for Tottenham. Det handler mest om at forventningene er så høye. Jeg er glad på hans vegne, sier Pochettino.

Skuffet Alonso

- I dag var en kamp vi måtte vinne og vi er veldig skuffet. Vi må kjempe til siste slutt og se hva som skjer, sier Marcos Alonso ifølge BBC.

- Jeg synes ikke at vi spilte en dårlig kamp. Vi hadde mange sjanser, men vi var ikke konsentrerte i 90 minutter. I en så viktig kamp kan vi ikke gi bort tre scoringer, fortsetter han.

- Jeg tror ikke vi har den samme flaksen som vi hadde i fjor. Andre lag har forbedret seg og vi er ikke stabile. Det er hva det er, sier Alonso, som legger til at målet nå blir å vinne de sju siste kampene.

Uavgjort til pause



Åpningsminuttene var jevnspilte, men etter en halvtimes spill, kom oppgjørets første scoring. Tottenham-keeper Hugo Lloris bommet i sitt forsøk på å fange et innlegg fra Victor Moses. Ballen endte i stedet hos Alvaro Morata, som banket inn 1-0.

Christian Eriksen slo tilbake for Tottenham like før pause. Dansken banket til med et utsøkt langskudd, som forsvant i mål over keeper Willy Caballero.

- Wow! For et treff det er av Christian Eriksen. Vi nevnte det tidligere at han er den som er mest aktuell for å score for Spurs. Det kommer ut av ingenting, og Caballero har ikke sjans. Han banker til fra langt hold og ballen virrer overalt. For et mål!, kommenterte tidligere Tottenham-spiller Jermaine Jenas hos BBC.

Alli med to kjappe



Et kvarter ut i andreomgang smalt det igjen fra Tottenham.

Dele Alli ble spilt gjennom mot Chelsea-målet etter en strøken langpasning fra Eric Dier.

Alli dempet ballen på lekkert vis, før han sendte den forbi Caballero og inn i mål.

Få minutter senere økte samme mann ledelsen til 3-1. Etter kaos foran Chelsea-målet, endte ballen hos Alli, som fikk sendt den videre i mål.

De to kjappe scoringene så ut til å slå mye av lufta ut av Antonio Contes Chelsea-mannskap. Selv om den italienske manageren gjorde flere bytter i håp om å kjempe seg tilbake i oppgjøret, var ikke Chelsea i nærheten av å true Spurs i sluttminuttene.

