Andy Cole hatet Sheringham: - Etter hendelsen snakket vi aldri sammen

Nå forteller den gamle målmaskinen hvorfor han og Sheringham aldri kom overens.

Angrepsspillerne Andy Cole og Teddy Sheringham spilte sammen i flere år i Manchester United (1997-2001) og for Englands landslag. På banen hadde de god kjemi og kommuniserte godt, men de snakket aldri sammen utenfor banen avslører Cole.

Cole har til og med innrømmet at han «avskydde» Sheringham, skriver han selv, i The Independent. 47-åringen melder at han heller ville tatt en prat med med Liverpool-spilleren som brakk beinet hans i 1996, enn å måtte sette seg ned med Sheringham.

- Jeg ville heller satt meg ned og tatt en kopp te med Neil Ruddock, som brakk foten min i 1996, enn med Teddy Sheringham, som jeg ikke har kunnet fordra i 15 år, forteller Cole.

- Alt begynte under landskampen

Nå forteller han hvorfor tonen mellom de to var så dårlig. Det dårlige forholdet begynte nesten med en gang spillerne møttes, da Cole skulle debutere for det engelske landslaget.

Året var 1995 og Cole stod klar på sidelinjen, klar for å debutere med «Three lions» på brystet. England møtte Uruguay og den daværende 24-åringen skulle inn for Sheringham.

- Jeg hadde nylig signert for Manchester United, og det var min engelske debut, mot Uruguay. Jeg kom på for Sheringham etter cirka 70 minutter. Jeg var så nervøs at det var skremmende. Du hører ofte klisjeen, «det betyr alt å spille for mitt land», men stol på meg, det gjorde det, skriver den gamle Manchester United-stjernen lidenskapelig.

GAMMEL ELEV: Andy Cole ble hentet av Sir Alex Ferguson i 1995. Han rakk å notere seg for 93 ligamål for Manchester United.

Cole går ut på banen og gjøre seg klar til byttet. Sheringham kommer mot ham og Cole forventer et håndtrykk og et «Lykke til, Coley». Så skjer det noe som ryster den daværende Manchester United-spilleren.

- Hvor mange så ham gjør det mot meg?

- Jeg er klar til å ta hånden hans og så viker han unna. Han unngår å ta meg i hånda med vilje, uten grunn. Han går av. Jeg kjenner han ikke engang, så han kan ikke ha noe problem med meg. Vi er England-spillere, det er min debut og han unngår meg, bedyrer Cole, før han fortsetter:

- Mine umiddelbare tanker var: «Herregud! Hvor mange mennesker så Teddy Sheringham gjøre det mot meg?» Jeg ble flau. Jeg var forvirret. Og der har dere grunnen til min forakt mot ham. Fra det øyeblikket visste jeg at Sheringham ikke var for meg.

Cole hadde nylig blitt en del av Manchester United, mens Sheringham spilte for Tottenham den gang. Men to år senere, i 1997, ble Sheringham hentet til Old Trafford av Sir Alex Ferguson. Det gjorde ikke forholdet mellom de to superspissene noe bedre.

LANDSLAGSPILLER: Teddy Sheringham rakk å få over 50 kamper i England-trøya. Angriperen nettet elleve mål for det engelske landslaget.

- Alle lurte på hvordan vi fikk det til å fungere

- Vi spilte sammen i mange år og vi scoret mange mål sammen. Men jeg snakket aldri et eneste ord til ham, forteller Cole, som spilte i Manchester United fra 1995 til 2001.

Sheringham og Cole spilte altså som lagkamerater for «The Red Devils» og fansen hadde ingen anelse om deres kjølige forhold utenfor banen. Angriperne så ut som gode kolleger ut på banen.

JUBEL: Sheringham kom inn som innbytter og scoret i Champions League-finalen i 1999, på Camp Nou. Her avbildet med David Backham, etter å ha vunnet «The Treble».

- Folk på laget lurte på hvordan i all verden vi kunne fungere så godt sammen på banen, når vi ikke kunne fordra hverandre. Gary Pallister (I Man United fra 1989-1998) sa en gang til meg: «Jeg vet at du ikke snakker til Teddy og at han ikke snakker til deg, men i det minste spiller dere veldig godt sammen.»

- Vi gjorde det, og jeg vil aldri rakke ned på Sheringhams talent som toppspiller. Jeg har bare avskydde ham personlig i 15 år, forteller Cole.

Cole og Sheringham spilte sammen i Manchester United i fire år sammen, fra 1997 til 2001. I løpet av tiden deres som lagkamerater vant Manchester United «The treble» i 1998/99-sesongen (Premier League, FA-Cupen og Champions League). United vant også to Premier League-titler mens Cole og Sheringham spilte sammen i klubben.

LAGKAMERATER: Ole Gunnar Solskjær spilte med både Teddy Sheringham og Andy Cole i Manchester United.

