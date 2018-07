Anthony Martial dro hjem for å overvære fødsel: - Hevder det kan koste ham United-karrieren

Anthony Martial skulle egentlig spille mot AC Milan natt til torsdag. Slik ble det ikke.

Manchester United har oppkjøring med troppen i USA for øyeblikket, hvor A-laget er på plass og forbereder seg til en ny sesong i Premier League. «De røde djevlene» har spilt tre kamper, og Anthony Martial spilte i de to første kampene, men var overraskende nok ikke tilstede under den tredje kampen.

Det skyldes at franskmannen har reist til Paris for å ta i mot sitt andre barn, en sønn. Ifølge The Telegraph skal hjemreisen til Martial ha ført ham et skritt nærmere en overgang fra Old Trafford.

Vil presse gjennom overgang

José Mourinho ble ikke glad over beskjeden om hjemreisen, som kom i siste liten og hverken han eller noen i United har bekreftet, eller avkreftet om Martials hjemreise fra USA ble godkjent av Mourinho.

Martial har ifølge flere medier forsøkt å komme seg vekk fra Manchester United og nå skriver The Telegraph videre at det er sannsynlig at den fotrappe angriperen ikke kommer tilbake til USA for å spille ferdig turneringen, men heller prøve å presse gjennom en overgang.

Mourinho skal allerede ha sagt seg villig til å selge Martial, dersom det riktige budet tikker inn. Han har dog ikke lyst til å selge to-barnsfaren til noen Premier League-klubber, skriver BBC.

BBC skriver også forøvrig at Martial har fått godkjent reisen til Paris av Mourinho. Det er tydelig at mediene har fått forskjellige beskjeder fra kildene sine.

Den franske radiokanalen RMC skriver at Martials agent, Philippe Lomboley, har uttrykt at Martial vil forlate Manchester United og at klubben ikke vil nekte ham å dra.

Sanchez-kjøp førte til mindre spilletid

Det har lenge versert rykter om at Martial ikke har vært fornøyd med mengden spilletid han har fått under José Mourinho. Det siste halvåret av forrige sesong spilte franskmannen mye mindre, da Alexis Sanchez trappet opp på døren nærmest tok monopol på venstrevingen.

22-åringen har vært i Manchester United i tre sesonger, siden han ble hentet fra Monaco av daværende manager, Louis Van Gaal. Han debuterte mot Liverpool i Premier League da han kom inn som innbytter og avgjorde kampen, med en strålende soloprestasjon.

Martial har scoret 24 mål på 86 kamper i Premier League for Manchester United. Om det blir flere gjenstår å se.

