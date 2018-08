Anthony Martial kan få bot på to millioner kroner

Anthony Martial kan få to ukelønner i bot etter å ha forlatt Manchester Uniteds treningsleir.

Anthony Martial forlot Manchester Uniteds treningsleir i USA da han skulle bli far forrige onsdag. Franskmannen kom aldri tilbake igjen, noe José Mourinho ikke satt spesielt stor pris på.

- Han (Martial) fikk barnet, et flott og friskt barn, takk Gud. Men han burde vært her, og det er han ikke, skal portugiseren ha sagt til klubbens egen TV-kanal forrige uke.

Onsdag melder The Mirror at franskmannen kan få en bot på 180.000 pund. Det tilsvarer i underkant av to millioner norske kroner.

Grunnlaget for boten skal være at han ikke har trent de siste åtte dagene.

Mourinho skal ønske å kvitte seg med unggutten da manageren mener han ikke er mentalt sterk nok til å spille under hans ledelse. Manchester United skal ha satt en prislapp på 70 millioner pund for Martial, ifølge samme avis.

På spørsmål om franskmannen vil slutte seg til resten av United-troppen når de er tilbake i Manchester, svarte portugiseren følgende på pressekonferansen etter Real Madrid-kampen.

- Jeg vet ikke.

Manchester United skal slite med å få tak i en erstatter for 22-åringen før overgangsvinduet stenger 9. august, og Mourinho har tidligere uttrykt at han mest sannsynlig bare får én ny spiller. Ifølge The Mirror skal det være Harry Maguire fra Leicester som er den mest sannsynlige signeringen, med en prislapp på 65 millioner pund.

