Arnautovic med klar tale: - Klar for det neste steget

Østerrikeren har bestemt seg. Han ønsker å forlate West Ham.

West Hams toppscorer i Premier League denne sesongen, Marko Arnautovic, har innrømmet at han ønsker å forlate London-klubben når overgangsvinduet åpner i januar.

Arnautovic er en av stjernene i klubben og nyheten om at han vil forlate London Stadium er et skikkelig skremmeskudd for «The Hammers»-fansen.

- Jeg stoler på broren min

Ifølge The Independent forteller den målfarlige angriperen at han ikke ønsker å spille mot de beste, samtidig som han påpeker at han er 29 år, noe som skal være en av årsakene til at han vil bytte beite.

En annen grunn til Arnautovic' plutselig beslutning er at broren og agenten hans, Danijel, har rådet han til et klubbskifte.

- Jeg stoler fullstendig på broren min i dette valget. Jeg vil spille med de beste fotballspillerne, uttalte West Ham-spilleren.

Broren til fotballstjernen gjør det helt klart at han ønsker å se Arnautovic i en av toppklubbene i Premier League.

- Han er en stor del av West Ham, men jeg tror det er mulig å få mer ut av ham. For at det skal skje må han spille på et bedre lag. Marko er klar for det neste steget. En spiller som han skal ikke behøve å uroe seg over et nedrykk. Han elsker West Ham og fansen, men han har den «følelsen» av at han kan nå enda lenger, sa agenten og broren, Danijel, om toppspissen.

- Manchester United er interesserte

Nå skriver Manchester Eveneing News at Manchester United har meldt sin interesse for østerrikeren. Angriperen var nøye vurdert som et overgangsobjekt av José Mourinho i sommer og nå som han selv annonserer et ønske om å dra vil United handle.

Arnautovic var en av West Hams viktigste spillere forrige sesong, da han scoret elleve ganger og fikk notert seg for seks målgivende pasninger, på 31 kamper. Hittil denne sesongen har han nettet fem mål på ti kamper.

Den tidligere Inter-spilleren ble også omskolert fra ving til toppspiss forrige sesong, i regi av daværende manager David Moyes.

Den nåværende manageren i West Ham, Manuel Pellegrini ser ut til å være enig med Moyes om at Arnautovic passer best på topp. Men om han blir å se på topp i West Ham-trøye etter overgangsvinduet i januar er høyst usikkert.

