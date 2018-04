Arsenal gikk seirende ut mot Stoke etter straffedrama

Tidligere Liverpool-spiller slakter Arsenals åpningsminutter mot nedrykkskandidaten.

ARSENAL - STOKE: 3-0

Det var et feilaktig dømt straffespark som skulle være med å avgjøre utfallet mellom Arsenal og Stoke. Det var Stoke-spilleren Bruno Martins Indi som traff både ball og spiller da dommeren pekte på krittmerket etter 75 minutter. TV 2s kommentator, Simen Stamsø-Møller, mente at det ikke var snakk om noe straffespark.

- Der dømmer han feil, Craig Pawson, og han står godt plassert, meldte Stamsø-Møller.

Straffesparket ble tatt av en iskald Pierre-Emerick Aubameyang, som enkelt satt ballen i mål og sendte Arsene Wengers menn i ledelsen.

Etter 86 minutter skulle Aubameyang tegne seg på scoringslisten igjen, da han enkelt doblet ledelsen for «The Gunners» alene med keeper.

- Han er som skapt for Arsenal, han scorer på bestilling, sa Stamsø-Møller om gaboneseren.

På tampen av kampen fikk hjemmelaget tildelt et nytt og korrekt straffespark. Denne gangen fikk Alexandre Lacazette muligheten til å score sitt tiende Premier League-mål for sesongen, noe han enkelt gjorde.

Slaktet av fotballekspert

Arsenal slet med spillet de første 20 minuttene av kampen og det likte ikke hjemmefansen. Man kunne høre piping fra tribunen på et visst punkt ute i kampen. Den tidligere Liverpool-spilleren og fotballekspert, Jamie Redknapp, hadde en klar mening om Arsenals svake åpning i kampen.

- Fansen møter ikke opp til fotballkamper fordi de vil se underholdende fotball. De første 20 minuttene av kampen summerte opp hvorfor det er sånn i Arsenal for øyeblikket. Men etter de 20 første minuttene fikk de mer tak på kampen, la den tidligere engelske landslagsspilleren til ifølge Sky Sport.

Tverrligger-skudd

Stoke fikk den første store sjansen på Emirates søndag, anført av sveitsiske Xherdan Shaquiri. «The Potters» kombinerte seg fint fremover i banen og tilslutt endte ballen i beina på den skuddvillige vingen. Shaquiri dro seg fint innover i banen før han fyrte av, men til bortefansens fortvilelse suste ballen like forbi venstre kryss.

Den første store muligheten til hjemmelaget skulle komme etter 25 minutter. Aaron Ramsey sendte ballen rett i tverrliggeren fra skrått hold, etter en dårlig klarering fra Stoke-keeper Jack Butland.

Løsnet tilslutt

I andre omgang skulle det bølge skikkelig på Emirates. Begge lag kom til store sjanser og det startet med et godt Arsenal-angrep. Mesut Özil fant Hector Bellerin ute til høyre i banen, som sendte ballen lavt inn i feltet, og der ventet Mohamed Elneny.

«Alpenes Messi», som Xherdan Shaquiri kalles, holdt på å score et utrolig mål etter 69 minutter, da han sendte en corner rett i stolpen. David Ospina hadde ikke kontroll på den vanvittige buen, som nesten resulterte i Stoke-ledelse.

Det var Lacazette som skaffet straffesparket selv, da han ble dyttet over ende av Badou inne i 16-meteren.

