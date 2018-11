Arsenal heldige mot Wolverhampton

Henrikh Mkhitaryan reddet 1-1 for Arsenal på hjemmebane mot Wolverhampton like før slutt.

ARSENAL - WOLVERHAMPTON: 1-1

Arsenal så lenge ut til å gå på sitt første hjemmetap for sesongen før armeneren sørget for balanse i regnskapet. Innlegget til midtbanespilleren tre minutter før slutt skrudde gjennom hele feltet og endte til slutt bak Rui Patricio i ulvenes bur.

Wolverhampton tok ledelsen etter snaue kvarteret da Granit Xhaka feilvurderte og slapp ballen i beina på Ivan Cavaleiro. Etter litt veggspill med landsmannen Raul Jimenez sendte Cavaleiro ballen bak Bernd Leno.

Aubameyang i stolpen

Vertene presset på for poeng og var svært nære da Pierre-Emerick Aubameyang traff stolpen fra seks meter etter 70 minutter.

Mkhitaryans scoring sørger for at rødtrøyene unngikk sitt første tap siden andre serierunde. Wolverhampton tok et sterkt bortepoeng, men hadde fortjent full poeng i den britiske hovedstaden.

Emery var fornøyd

- Kampen var vanskelig, og vi behøver å ta sjansene våre og spille taktisk. Over alt trenger vi å score mål. Jeg er fornøyd med hver spiller siden de jobbet hardt og viste god holdning, sa Arsenal-manager Unai Emery til BBC etter kampen.

Arsenal har spilt uavgjort de tre siste kampene og ligger på femteplass.

