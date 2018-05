Arsenal herjet i Wenger-avskjeden

Målene rant inn i Arsene Wengers siste hjemmekamp.

ARSENAL - BURNLEY 5-0:

I Arsene Wengers siste hjemmekamp som Arsenal-sjef, herjet laget hans. Arsenal brukte søndagen til å leke seg med Burnley til 5-0-seier. Manageren fikk også velfortjent hyllest fra den fremmøtte fansen.

Pierre-Emerick Aubameyang scoret etter 14 minutters spill. Han hadde bare å styre ballen inn fra kloss hold.

Alexandre Lacazette la så på til 2-0 like før pause. I 2. omgang var det Sead Kolasinac, Alex Iwobi og Aubameyang som fikset scoringene for Arsenal.

Det ble dermed et pent punktum for manager Wenger på Emirates Stadium. Franskmannen gir seg etter sesongslutt. Seieren søndag gjorde at Arsenal er sikret spill i europaligaen neste sesong.

