Arsenal slet seg til seier hjemme mot Watford

Unai Emerys menn måtte vente lenge før de fant veien til nettmaskene hjemme mot Watford.

ARSENAL - WATFORD 2-0

Arsenal så lenge ut til å dele poengene hjemme mot Watford, men et selvmål av midtstopper Craig Cathcart, samt scoring av Mesut Özil, sikret at Unai Emerys menn stikker av med alle de tre poengene.

Alex Iwobis innlegg fra høyre var hardt og godt, og så ut til å kunne finne veien inn til Alexandre Lacazette. Reprisene viste at det var den tidligere Manchester United-spilleren som satte ballen i eget mål.

Kort tid etter var det Lacazettes tur til å spille servitør da han fant Özil inne foran mål, og tyskeren la på til 2-0 med drøye ti minutter igjen på kampuret.

Les mer: - United har begynt samtaler med potensiell Mourinho-erstatter

Det som kanskje gleder Arsenal og Emery enda mer er at klubben fort kan ha funnet en ny solid erstatter for Petr Cech. Tsjekkieren måtte nemlig av med skade til pause, og ble erstattet av Bernd Leno.

Tyskeren brukte kun åtte minutter på å presentere seg i sin Premier League-debut. José Holbas fant nemlig Troy Deeney med et herlig innlegg inne foran mål.

Se den fantastiske redningen i videovinduet over

Engelskmannen så ut til å ha en enkel jobb med å bredside inn scoring for Watford, men et pantersprang av den tidligere Bayer Leverkusen-keeperen holdt buret rent for Arsenal.

- Det er en god ball fra Holebas, og et godt løp fra Deeney som kommer på den. Uansett er det en fantastisk redning av Leno som får dyttet den utenfor stolpen, hyllet BBC-ekspert, og tidligere Premier League-profil, Steve Sidwell.

Med en solid tysk sisteskanse mellom stengene la Arsenal grunnlaget for en ny seier hjemme på Emirates. Watford hadde en massiv sjanse ved Isaac Success, men heller ikke han maktet å overliste Leno mellom stengene.

Det betød at Arsenal kunne feire en ny seier. Tre poeng hjemme på Emirates Stadium gjør at Arsenal hopper opp på femteplass i Premier League etter syv kamper spilt.

For Watfords del betyr tapet at de ramler to plasser ned på tabellen. Det betyr sjetteplassen bak nettopp Arsenal for Javi Gracia og hans gulkledde menn.

Mest sett siste uken