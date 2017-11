Arsenal slo Tottenham etter tvilsomme dommeravgjørelser

Arsenal nærmer seg topp fire etter den viktige seieren.

ARSENAL - TOTTENHAM 2-0:

London-derbyet mellom Arsenal og Tottenham er et av de mest følelsesladde i engelsk fotball. Lørdagens oppgjør på Emirates var intet unntak, og nærmest sagt som vanlig var det dommeravgjørelser som ble diskutert i etterkant av oppgjøret.

For da Arsenal scoret to raske mål på tampen av første omgang, og sikret seg et herlig utgangspunkt før de siste 45 minuttene, hadde gjestene et par ord å komme med til dommer Mike Dean.

- Ikke frispark i forkant av målet

1-0 kom etter et frispark fra venstresiden. Shkodran Mustafi ventet inne i boksen, og plasserte ballen nydelig i motsatt kryss med et vakkert hodestøt. Men tyskeren sto hårfint i offside da innlegget ble slått.

- Vi kan se at Mustafi er så vidt i offside. Og var det et frispark i det hele tatt? Noen vil hevde at det ikke var det, sa tidligere Charlton-manager Alan Curbishley i TV 2s Premier League-studio i pausen.

I forkant av scoringen ble nemlig Alexis Sanchez lagt i bakken av navnebror Davinson Sanchez, men om det skjedde på ulovlig vis er ikke åpenbart. TV 2-ekspert Brede Hangeland var ikke i tvil om at Mike Dean burde ha latt spillet gå.

- Det er ikke frispark. Her er Tottenham uheldige. Arsenal er heldige som får frisparket som fører til 1-0-målet, sa den tidligere Fulham-stopperen.

Det fratok uansett ikke Mustafi en vakker scoring.

- Det er en heading i ytterste verdensklasse. Det å klare å få en sånn kraft og retning i ballen fra det holdet, det er bare en meget sterk prestasjon av Mustafi.

Ny kontroversiell avgjørelse

Bare fem minutter senere fant Alexandre Lacazette Alexis Sanchez foran mål. Fra kort hold fikk chileneren kontroll over ballen og hamret den opp i nettaket bak Tottenham-keeper Hugo Lloris.

Men igjen viste tv-bildene at scoringen kunne vært annullert for offside, med Lacazette så vidt på feil side av linja da han ble spilt gjennom av Hector Bellerin på høyrekanten.

Og igjen valgte dommer Mike Dean å godkjenne scoringen. Arsenal ga aldri fra seg initiativet som de på omdiskutert vis hadde skaffet seg.

- Jeg så det ikke komme. Kampen var intens, det var mye taklinger, mye dårlige pasninger. Spillet hadde ikke satt seg. Plutselig var det pang-pang, og Arsenal ledet 2-0, sa Alan Curbishley i pausen.

- Jeg tror Pochettino vil klage over at de var uheldige med et par beslutninger.

Kunne vært utvist

I tillegg til scoringene, kunne vertenes Granit Xhaka ha endt opp med en tidlig dusj etter noen saftige taklinger i første omgang. Midtveis i første omgang fikk sveitseren en kraftig leksjon av dommer Dean etter å ha lagt Moussa Sissoko på ulovlig vis, men unngikk det gule kortet.

Hadde Xhaka fått det, kunne ikke Dean gjort annet enn å vise ham ut ti minutter senere. Da kom Arsenal-spilleren med en stygg takling ute på kanten, og ble belønnet med det gule kortet.

Nesten for Eriksen

Det var først etter nesten 20 minutter at en intens åpning resulterte i farlige tendenser på Emirates. Da ble vertenes Hector Bellerin spilt frem på høyresiden, og spanjolen slo hardt inn foran mål. Der kom Alexandre Lacazette stormende, men den 175 centimeter lange franske spissen var akkurat for kort til å nå ballen.

IMPONERENDE SEIER: Alexis Sanchez og Mesut Özil hadde god grunn til å juble for resultatet mot Tottenham.

Arsenal virket hakket vassere enn Tottenham i det offensive spillet, og marginene var ikke helt med målfarlige gjester som Harry Kane og Christian Eriksen.

I forkant av 1-0-scoringen til Mustafi var danske Eriksen, som denne uken sikret Danmark VM-plassen med sitt hattrick mot Irland, nær ved å gi Tottenham ledelsen, men skuddet fra dansken traff helt nede ved stolperoten og gikk utenfor.

Dermed tok altså Arsenal i stedet tak i kampen og sikret seg en 2-0-ledelse ved pause.

Svake avslutninger

Tottenham gikk ut i andre omgang med intensjoner om å hente igjen rødtrøyenes forsprang, men en spiller som Harry Kane hadde ikke dagen foran mål. Spissens avslutninger gikk til stadighet utenfor mål eller ble blokkert av oppofrende Arsenal-forsvarere.

Og gjestene kom egentlig aldri særlig nær noen redusering som ville skape ny spenning i kampen. Åtte minutter før slutt befant Eric Dier seg ved bakerste stolpe og headet ballen mot lengste hjørne, men Arsenal-keeper Petr Cech var ute med et tigersprang og fikk reddet.

Og da avslutningen fra innbytter Heung-min Son fra farlig hold et par minutter senere gikk håpløst til side for mål, var det symptomatisk for hvordan kampen hadde vært for gjestene. I stedet var Alexis Sanchez nærmere å gi Arsenal 3-0 på overtid, men Hugo Lloris stoppet spanjolens forsøk alene med keeper.

2-0-seieren til Arsenal fører laget opp på femteplass før Premier League-runden fortsetter senere på lørdag. Bak suverene Manchester City er det imidlertid jevnt på tabellen. Manchester United og Tottenham på andre- og tredjeplass har 23 poeng, poenget mer enn Chelsea og Arsenal på plassene bak.

