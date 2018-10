Arsenal utnyttet vaklende Fulham-forsvar og vant sin sjette strake ligaseier

Alexandre Lacazette viste storform på Craven Cottage.

FULHAM - ARSENAL 1-5:

Fulham har imponert offensivt denne sesongen, men bakover har målene rent inn. På sine åtte første kamper har laget fremdeles til gode å holde nullen, og de har sluppet inn flest mål i hele Premier League, med hele 21 scoringer feil vei.

Det er ikke gode nyheter for Fulham-fansen. Hvittrøyene forsøker å spille offensiv, attraktiv fotball, men etterlater seg enorme rom som motstanderne enkelt klarer å utnytte seg av.

Det får ekspertene til å reagere.

- Fulham. Det er krise når det gjelder balanse i laget, oppsummerte tidligere Fulham-proff Brede Hangeland under TV 2s sending, etter kampen.

Også John Arne Riise, som har spilt for Fulham, reagerer på lagets forsvarspill.

- De må forsvare seg mye bedre. Veldig dårlig. Du kan skape så mye du vil, men må score og slutte å slippe inn mål, skriver Riise på Twitter.

