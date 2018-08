Atta Aneke fyrer løs etter Fagermo-kritikk: - Han må se seg selv i speilet

Ble kritisert etter John Kitolano-overgangen.

Torsdag ble det klart at John Kitloano forlater Odd, og har signert for Wolves i Premier League. 18-åringen forlater dermed Telemark etter flere år i klubben.

Måten dette har skjedd på får Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til å se rødt. Odd-treneren er blant veldig lite imponert over hvordan agent Atta Aneke har agert i Kitolano-overgangen.

Fagermo uthever at det er to grunner til hvorfor han nå er svært misfornøyd med hvordan Aneke har opptrådt i forbindelse med talentets overgang.

- For det første ble vi lovet hele tiden at John ville signere en ny avtale med oss. Han hadde jo et tilbud fra Wolverhampton i vinter også, men da ønsket han å bli hos oss, sa Fagermo til Telemarks-Avisa.

- Så plutselig kommer det et lønnskrav som er så tøft at vi ikke har muligheten til å innfri det. Han er tross alt som en lærling å regne, og da kan man ikke lønnes som en av de mest erfarne i bedriften.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Beskyldninger



Han sier videre at han mistenker Aneke for å ha presset på for en overgang for å selv jakte store penger i kompensasjon.

- Hvis John hadde forlenget med Odd hadde han ikke tjent fem øre, men når han blir solgt til Wolverhampton sitter han igjen med et millionbeløp. Vi er skuffet over hvordan agenten har opptrådt, sa Fagermo.

Fagermos beskyldninger blir møtt med irritasjon fra Aneke selv, som er åpen om at han ikke setter pris på Odd-trenerens kommentarer.

REPRESENTERT: John Kitolamno er representert av Atta Aneke.

- Jeg har ikke spurt om en krone i honorar, og at Fagermo mener jeg handler for egne interesser er urimelig. Det er så urimelig at jeg nesten ikke vil kommentere det. Jeg har drevet som agent i nærmere ti år, og har alltid handlet til det beste for mine klienter. Dette er så tåpelig, sier Aneke til Nettavisen.

Han forteller videre at han ikke er spesielt overrasket over at 51-åringen har valgt å kritisere ham i pressen.

- Jeg er ikke overrasket, fordi dette er typisk ham. Nå må han begynne å se seg i speilet og kritisere alt og alle når ting ikke går hans vei. Dette er en del av gamet. Jeg har ikke sett han kritisere måten Odd hentet André Sødlund på. Han kommer på bosmanskontrakt der Sandefjord ikke sitter igjen med noe, sier Aneke.

Fagermo er klar på at oppførselen til Aneke heller ikke er noe nytt for de i Odd.

- Det er jo typisk ham at vi ikke kan stole på en agent. Det kan vi på Jim Solbakken og det kan vi på Tore Pedersen f.eks. Så det er et utsagn fra klubben, ikke fra meg. Det er jeg som har måttet fronte det, men det er Odd som står bak det, sier Fagermo til Nettavisen.

Han henviser til Odd om hvorvidt de kommer til å ville forhandle med Aneke i fremtiden.

Til tross for uenighetene sier Aneke at han er åpen for å jobbe med Odd og Fagermo i fremtiden.

- Det jeg har sagt før er riktig, og at han prøver å forsvare seg er ikke så unaturlig. Det må han gjerne gjøre, sier Fagermo.

Les mer: John Kitolano klar for Wolves

Lange forhandlinger



Aneke forteller også at forhandlingene med Odd har pågått over lengre tid, og mener ikke at det han og Kitolano skal ha spurt om var av den urimelig sorten.

- Wolves var på banen for en stund siden og hadde et bud som Odd ikke aksepterte. Det første kontraktstilbudet Odd kom med til oss etter dette var ikke godt nok, og interessen fra Wolves var fortsatt tilstede. Vi kom aldri med et ønske som ville gjort John til lønnsledende på noen som helst måte, men det vi anser som en normal lønn for en spiller i Eliteserien, sier Aneke.

Han forteller at dette var noe de ønsket da Kitolano hadde fått indikasjoner om at han skulle satses på, hadde spilt i Eliteserien og var en del av U19-laget til EM.

- Odd kom til slutt med et tilbud som ikke var langt inna det vi ønsket, og etter den første EM-kampen så innfridde de vårt ønske. På dette tidspunktet var John usikker og i en posisjon der han kunne snakke med andre. Han valgte til slutt en overgang til Wolves, sier Aneke.

Kitolano hadde kontrakt ut sesongen med Odd, og ifølge agent Aneke skal partene ha forhandlet i flere måneder før valget til slutt falt på Premier League-klubben.

- Han tjener enda bedre i Wolves, men penger er overhode ikke hans motiv her. Dette dreiet seg første og fremst om en mulighet til å gå ut, og prøve seg i en klubb i Premier League, sier Aneke.

Kitolano ble Wolves' første deadline day-signering. Siden har også Leander Dendoncker kommet inn portene, etter å ha signert fra den belgiske klubben Anderlecht.

Mest sett siste uken