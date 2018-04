Aurier rotet det til for Tottenham mot Brighton

Tottenham måtte nøye seg med skuffende uavgjort mot Brighton.

BRIGHTON - TOTTENHAM 1-1:

Høyreback Serge Aurier får mye av skylden for at Spurs kun måtte nøye seg med ett poeng borte mot Brighton tirsdag kveld.

Det så nemlig svært lovende ut for gjestene fra Nord-London da Harry Kane satte inn 1-0 i starten av andreomgangen, men to minutter senere lagde Aurier et klønete straffespark til Brighton da han felte José Izquierdo. Straffen satte Pascal Gross i mål.

Tottenham la press på Brighton mot slutten av kampen, men klarte aldri å sette inn vinnermålet.

Fotballekspert Lars Tjærnås er blant dem som er kritiske til Tottenhams ivorianske høyreback i forbindelse med straffesituasjonen.

Det har eksistert smartere fotballspillere enn Serge Aurier- det må være lov å hevde. #PL — Lars Tjærnås (@Tjaernas) 17. april 2018

Spurs hentet Aurier fra Paris Saint-Germain ved starten av sesongen som en erstatter for Kyle Walker som ble solgt til seriemester Manchester City.

Foreløpig har ivorianeren variert i prestasjonene i Tottenham-trøya og virker å være andrevalget til manager Mauricio Pochettino på høyrebackposisjonen bak Kieran Trippier.

Skuffet Pochettino og Kane

Spurs gjorde seks endringer på laget som møtte Manchester City på lørdag, men manager Mauricio Pochettino mener laget han ga sjansen i tirsdagens oppgjør burde ha klart å ta alle tre poengene mot Brighton.

Han innrømmer at han er skuffet over at de kun måtte nøye seg med ett poeng.

- Jeg synes det var en krevende kamp. Førsteomgangen var jevn. I andreomgang synes jeg at vi startet veldig bra. Vi scoret, men det neste som skjedde var at vi slapp inn et mål. Jeg synes at vi dominerte i andreomgangen. Vi skapte sjanser, men det var ikke nok til å vinne kampen. Det ble uavgjort. Vi er naturligvis litt skuffet fordi intensjonen var å ta tre poeng, men det ble 1-1, sier Pochettino til Sky Sports.

Også målscorer Kane hadde håpet på flere poeng.

- Det var en tøff kamp. Brighton kjempet for poengene. Vi spilte greit. Vi startet andreomgangen med et mål, men det var dårlig å slippe inn mål rett etterpå. Det er skuffende, men vi må komme oss videre, sier Kane i et intervju vist på TV 2.

KORTVARIG JUBEL: Harry Kane jublet for scoring, men to minutter senere utlignet Brighton.

Langt mer fornøyd var Brighton-manager Chris Hughton. Han var stolt av lagets innsats mot Spurs.

- Jeg synes vi viste flott karakter og kvalitet når vi trengte det, sier Hughton til Sky Sports.

- Vi snakket om dette på forhånd. Mot disse lagene så må man gi alt. Hvis man er ett prosent under sitt beste så har disse lagene slik kvalitet at de kan gjøre skade. Man må være konsentrert og ikke tillate de å få gode sjanser, forteller Hughton.

Stanget mot Brightons forsvarsmur

Tottenham var store favoritter i oppgjøret mot Brighton, men gjestene fra Nord-London imponerte ikke spesielt i de første 45 minuttene på Amex Stadium tirsdag kveld.

Som ventet var det Spurs som tok initiativet i kampen, men laget slet med å spille seg gjennom et kompakt og hardtkjempende Brighton-lag som jaget kontringer.

Og da de store sjansene lenge uteble for Tottenham var det i stedet hjemmelaget som kom til den første muligheten i kampen etter cirka 18 minutter spill.

Brighton-stopper Lewis Dunk var god da han raget høyest inne i sekstenmeter på en corner til hjemmelaget. Dunk fikk stanget ballen mot mål og Spurs-keeper Hugo Lloris måtte gi en farlig retur, men franskmannen rakk akkurat å snappe opp ballen igjen før noen av Dunks lagkamerater fikk pirket ballen i mål.

Tottenham som hadde gjort seks bytter siden kampen mot Manchester City i helgen var lenge upresise og slurvete i sitt angrepsspill, men tre minutter på overtid skapte gjestene omgangen største sjanse da Harry Kane spilte fri Heung-Min Son. Sistnevnte kom til avslutning, men skuddet ble reddet mesterlig av Brighton-keeper Mathew Ryan.

Dramatisk start på 2. omgang

Førsteomgangen hadde vært av det kjedelige slaget, men det var ikke spilt mer enn to minutter av andreomgang før Tottenham satte inn 1-0.

Scoringen kom etter at Gaëtan Bong mistet ballen til Tottenhams Victor Wanyama som kriget ballen videre til Son. Sistnevnte driblet med seg ballen ved dødlinjen før han la ut til Kane som banket inn 1-0 til gjestene.

Tottenham hadde dermed fått en drømmestart på omgangen, men kun minuttet etter at London-laget hadde tatt ledelsen pekte dommeren på straffemerket i motsatt ende av banen da Serge Aurier på klønete vis felte José Izquierdo.

Pascal Gross tok ansvaret fra ellevemeteren og banket inn utligningen for Brighton.

SCORET: Pascal Gross scoret på straffe.

Tottenham presset på for utligning mot slutten av kampen, men klarte aldri å kjempe seg til seier. Dermed endte det med poengdeling.

Uavgjort betyr at Spurs nå ligger fortsatt på fjerdeplass - åtte poeng foran London-rival Chelsea med en kamp mer spilt.

Brighton ligger for øyeblikket på 13. plass med 36 poeng. Hughtons menn nærmer seg nå en fornyet Premier League-kontrakt.

