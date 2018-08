Avis: Madley tvunget til å slutte som Premier League-dommer

Den britiske avisen The Telegraph hevder den engelske toppdommeren Bobby Madley ikke fikk fortsette etter å ha mobbet en funksjonshemmet på sosiale medier.

Madley trakk seg nylig som fotballdommer i engelske Premier League. Den engelske dommerforeningen (PGMOL) opplyste at det var på grunn av personlige årsaker.

Torsdag skriver The Telegraph at 32-åringen ble tvunget av dommerforeningen til å gi seg, etter å ha sendt et bilde av en funksjonshemmet person på snapchat til andre i ligasystemet.

Med bildet fulgte en tekst der han spør følgerne om muligheten til å slå ham under idrettsdagen på skolen.

En av følgerne skal ha tatt screenshot av bildet og vist det til en de ansvarlige i FAs dommerkomité.

Resultatet var at Madley fikk sparken.

Verken Madley eller PGMOL ønsker å gi noen kommentar til det mediene skriver.

32-åringen var en av 18 profesjonelle dommere i England og har ledet 91 toppkamper siden han ble toppdommer i 2013. I fjor dømte han blant annet Community Shield-kampen på Wembley, og 19 Premier League-kamper. Nå gir han seg som dommer i England.

Madley, som nå skal være på vei til Norge sammen med sin norske kjæreste, har kommet med et ønske om å dømme på øverste nivå i norsk fotball, bekrefter dommersjef Terje Hauge overfor TV 2.

– Vi har fått en henvendelse som kan bekrefte at han skal til Norge. Vi har snakket med ham én gang, og vi er enige om å holde kontakten. Han flytter i løpet av høsten. Når han er på besøk, skal vi ha gode samtaler med ham. Dersom han er motivert til å bli en del av miljøet vårt, er han velkommen, sier Hauge.

(©NTB)

Mest sett siste uken