Bale avslører endringer i Real Madrid etter Ronaldo-exit

Gareth Bale (29) legger ikke skjul på at det merkes at Cristiano Ronaldo (33) har forlatt den spanske storklubben.

Det er i et intervju med engelske Daily Mail at den walisiske landslagsspilleren åpner opp om den nye hverdagen i Real Madrid.

Bale innrømmer at det har vært en merkbar endring innad i laget etter at Ronaldo forlot den spanske hovedstaden til fordel for Torino og Juventus i sommer.

- Det er åpenbart at det blir litt annerledes etter å ha hatt en så stor spiller der, forteller Bale.

29-åringer forklarer at ting nå dreier seg mer om laget i stedet for et enkeltindivid.

- Ja, det er kanskje litt mer avslappet nå. Jeg antar at det er mer et lag nå, man jobber mer som en enhet i stedet for én spiller, forklarer Bale.

Fornøyd med Lopetegui



En annen merkbar endring i Real Madrid er ankomsten til lagets nye manager Julen Lopetegui.

Den nye manageren ble i sommer hentet inn som erstatter for Zinedine Zidane som valgte å si opp jobben i mai.

For Bales del har det vært en positiv endring. Waliseren slet med å få spilletid under Zidanes ledelse, mens han nå opplever stor tillit hos Lopetegui.

OPPLEVER TILLIT: Gareth Bale har fått mye spilletid under sin nye manager.

29-åringen vil ikke svare på om han anser Lopetegui å være en bedre manager enn Zidane. Han forteller imidlertid at det er en fordel for ham at Lopetegui behersker engelsk i motsetning til Zidane.

- Det er åpenbart at det hjelper, sier Bale.

- Jeg kan snakke med en manager på spansk, men jeg klarer kanskje ikke å gå helt i detalj om ting som jeg trenger, forklarer waliseren.

Uavgjort mot Athletic

Real Madrid og Bale har også fått en god start på sesongen under Lopeteguis ledelse, men lørdag måtte Los Blancos reise skuffet hjem fra Baskerland etter 1-1 og poengdeling mot Athletic Bilbao.

Det gjør at Barcelona topper La Liga med 12 poeng etter fire kamper - to poeng foran Real Madrid.

Nå venter Roma i Champions League hjemme på Santiago Bernabéu i neste kamp førstkommende onsdag, før laget får besøk av Espanyol i neste seriekamp lørdag 22. september.

