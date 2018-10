Barkley og Hazard sørget for Chelsea-seier og tabelltopp i Premier League

Maurizio Sarris menn ble for sterke for Southampton på St. Marys.

SOUTHAMPTON - CHELSEA: 0-3

Chelsea vant komfortabelt i Premier League-kampen mot Southampton søndag. Eden Hazard noterte seg for sitt sjuende Premier League-mål i første omgang for «The Blues» (se video øverst i artikkelen). Ross Barkley økte ledelsen for bortelaget i andre omgang, etter en å ha fått servert ballen på nærmest blank kasse, av en akrobatisk Olivier Giroud (se video lenger nede i artikkelen).

På overtid i andre omgang sendte Hazard en nydelig stikker til Alvaro Morata, som på elegant vis lobbet ballen i mål fra kloss hold (se video lenger ned i artikkelen).

Barkley i vinden

Dermed har Chelsea tatt ledelsen i Premier League. Maurizio Sarris menn ligger for øyeblikket ett poeng foran både Liverpool og Manchester City, med en kamp mer spilt.

Ross Barkley ankom Chelsea fra Everton i januar 2018 og har slitt med både skader og prestasjoner i kampene for sitt nye lag. Den offensive midtbanespilleren har vært nødt til å tåle mye kritikk fra Chelsea-fansen, på grunn av svakt spill.

Søndag noterte han seg både for en målgivende pasning og ett mål. Det har ikke vært hverdagskost for engelskmannen det siste året. Det er heller ikke hverdagskost for klubben at det gjøres av en engelskmann. Forrige gang en engelsk spiller scoret og noterte seg for en målgivende pasning var av Frank Lampard i desember 2013.

1 – Ross Barkley is the first Englishman to both score and assist in a Premier League game for Chelsea since Frank Lampard in December 2013 vs Sunderland. Rise. pic.twitter.com/AGOrZgYAAb — OptaJoe (@OptaJoe) October 7, 2018

GIFTIG: Frank Lampard scoret mange mål for sitt kjære Chelsea fra 2001 til 2014. I dag er han manager for Championship-klubben, Derby.

Ings-sløseri vs Hazard-magi

Den første gigantsjansen i kampen ble tildelt Danny Ings, da Ryan Bertrand fant toppspissen på bakerste stolpe med et utsøkt innlegg. På blank kasse satt den tidligere Liverpool-spissen ballen til side for mål, til Southampton-fansens frustrasjon.

- Den bommen kommer de til å huske i Southampton. Er det mulig å bomme på den? sa fotballekspert, Brede Hangeland, fra TV 2-studioet i pausen.

Ings sin miss skulle vise seg skjebnesvangert, da formsterke Eden Hazard scoret på sin store mulighet etter en halvtimes spill. Ross Barkley kranglet til seg ballen på hjemmelagets banehalvdel, før han sendte ballen til den belgiske toppscoreren. Alene med keeper gjorde Hazard ingen feil, da han sendte keeperen feil vei og plassert ballen hardt og kontant i høyre hjørne.

Barkley åpnet målkontoen

I andre omgang var det Southampton som startet forrykende og la et hardt press på Sarri & co, men en god Kepa Arrizabalaga, demmet godt opp for bortelaget.

En god Southampton-periode uten uttelling skulle igjen vise seg å føre til et nytt baklengsmål. Willian fant Oliveier Giroud et stykke bak i feltet, som bestemte seg for å sende ballen mot mål på med et utsøkt brassespark. Ballen fant Ross Barkley inne i feltet, som kun trengte å bredside ballen i det åpne målet.

På tampen av kampen fikk Alvaro Morata pyntet på resultatet for Chelsea, etter at Hazard sendte han nydelig stikker. Alene med keeper gjorde Morata ingen feil, da han på elegant vis lobbet ballen i mål.

Ingen «Moi» i troppen

Mohamed «Moi» Elyounoussi var ikke en del av Southampton-troppen søndag mot Chelsea. Det er fortsatt ikke avklart hvorfor den tidligere Basel-spilleren ble utelatt fra Mark Hughes' tropp.

Med seier over Southampton har Chelsea havnet på tabelltoppen i Premier League, med en kamp mer spilt enn Liverpool og Manchester City, som møtes til dyst 17.30 søndag.

