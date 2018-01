Bellerin reddet Arsenal-poeng i vanvittig drama

Arsene Wenger mener Chelsea aldri burde fått straffesparket som brakte dem tilbake i kampen.

ARSENAL - CHELSEA 2-2:

Marcos Alonso trodde nok han var matchvinner da han satte inn 2-1 for Chelsea seks minutter før slutt i møtet med Arsenal onsdag.

Dypt inn i overtiden dukket imidlertid en annen spanjol opp - Hector Bellerin satte inn utligningsmålet som sørget for poengdeling på Emirates.

Tidligere i omgangen hadde Jack Wilshere og Eden Hazard scoret hvert sitt mål.

Wenger: - Ikke seriøs straffe

Arsenal-manager Arsene Wenger var tydelig forbannet på det han mener er dommeravgjørelser som igjen gikk imot hans lag.

- Man ser ting som er med på å avgjøre kamper. Hvis det er straffe mot oss, så skulle vi hatt to straffer. Nok en gang gikk en veldig dårlig avgjørelse mot oss, sa Wenger, som omtalte situasjonen hvor Hazard fikk straffe som «ikke seriøs».

Også mot West Bromwich på nyttårsaften fikk Arsenal straffe imot - den så langt billigere ut den enn mot Chelsea onsdag.

SIKRET ETT POENG: Jack Wilshere og Hector Bellerin scoret hvert sitt mål mot Chelsea.

Hazard: - Straffe!

Hector Bellerin var fornøyd med hvordan Arsenal slo tilbake i sluttminuttene.

- Det var non-stop fotball og løping opp og ned. Vi jobbet hardt hele uka, og det var en bra reaksjon fra oss mot slutten av kampen, sa Bellerin til BBC etter kampslutt.

Om straffesituasjonen der han felte Eden Hazard, sa Bellerin følgende:

- Han er veldig kjapp i boksen. Jeg så ballen i lufta og prøvde å gå for den. Vi var begge på ballen samtidig, og dommeren mente det var straffe.

Reprisene viste imidlertid at Hazard var på ballen og at Bellerin traff belgieren i foten.

- Vi trenger ikke reprise for å si at det var straffe, kontret Hazard med et smil, mens han sto ved siden av Bellerin og ble intervjuet.

Gigantiske sjanser

Et snaut kvarter var spilt da Chelsea kom til kampens første store sjanse. Etter et langt oppspill var Morata plutselig alene med Petr Cech, men avsluttet svakt utenfor mål.

Like etterpå var det Alexis Sanchez som var farlig frampå i motsatt ende. Chilenerens skudd ble slått i stolpen av Thibaut Courtois, før ballen danset langs streken, traff motsatt stolpe og endte til slutt i Courtois' hender.

SÅ NÆRE: Ballen danser på streken før den til slutt ender opp i Thibaut Courtois' armer.

Midtveis i omgangen var det Alexandre Lacazette sin tur til å vise seg frem. Franskmannen vendte bort Gary Cahill og plasserte ballen godt ned ved stolpen, men igjen var Courtois raskt nede.

Tiemoué Bakayoko og Mesut Özil fikk hver sin mulighet, før Cesc Fabregas bommet på omgangens siste sjanse etter glitrende forarbeid av Eden Hazard.

N'Golo Kanté vant først ballen på glimrende vis, før ballen havnet hos Hazard, som la igjen til Fabregas. Spanjolen bredsidet ballen over mål fra seksten meter.

To kjappe mål



Den andre omgangen startet like fartsfylt som den første. Ført fikk Chelsea en dobbelsjanse, hvor Cech hindret både Hazard og Alonso i å tegne seg på scoringslisten.

To minutter senere var plutselig Lacazette gjennom etter flott angrepsspill fra vertene. Nok en gang sto imidlertid Courtois i veien.

1-1: Eden Hazard utligner til 1-1 på et straffespark han selv skaffet.

Et drøyt kvarter ut i den andre omgangen skulle det første målet komme. Ballen spratt til Jack Wilshere, som fra skrått hold banket ballen i nærmeste kryss via stolpen.

Arsenal-fansen var imidlertid ikke lenge i himmelen. Minutter senere gikk Eden Hazard i bakken innenfor sekstenmeteren da Hector Bellerin bommet på ballen og i stedet sparket belgieren i foten.

Dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket, og Eden Hazard satte selv straffen i nettet.

Dramatisk slutt

Etter 84 minutter tok Chelsea ledelsen. Innbytter Davide Zappacosta kom rundt på høyrekanten, og slo hardt inn til Marcos Alonso, som med høyrebeinet styrte inn 1-2.

På overtid dukket Hector Bellerin inn, dunket inn 2-2 og sørget dermed for poengdeling.

Alvaro Morata kunne blitt den store helten for Chelsea, men skjøt rett på Peter Cech da han kom alene med Arsenal-keeperen helt på tampen.

Zappacosta fulgte opp med å banke ballen i tverrliggeren og da endte det 2-2 på Emirates.

