Berge om Tottenham-ryktet: - Morsomt å høre navnet sitt bli nevnt

Torsdag spiller den norske landslagsprofilen første kamp i Europa League for Genk. Men flere storklubber ville hente Sander Berge (20) i sommer.

OSLO/SOFIA (Nettavisen): At Berge fikk store deler av forrige sesong ødelagt på grunn av skader hindret ikke klubber i store europeiske ligaer fra å jakte nordmannens signatur i sommer.

Nettavisen kjenner til at både spanske Sevilla og italienske Fiorentina har vært blant klubbene som har vært interessert i den norske Genk-stjernen.

I tillegg har både norske og utenlandske medier koblet nordmannen til en rekke flere andre klubber det siste halvåret.

Mot slutten av overgangsvinduet til Premier League meldte Dagbladet at den engelske storklubben Tottenham Hotspur var blant de som viste interesse for nordmannen.

Det ryktet dukket også opp i engelske medier de påfølgende dagene.

At Berges agent Mike Kjølø befant seg i England i den samme perioden bidro til å sette ekstra fart på spekulasjonene.

- Det er selvfølgelig veldig morsomt å høre sitt navn i slike sammenhenger, uten at man tenker så mye over det, sier Berge til Nettavisen.

KOBLET TIL SPURS: Sander Berge har blant annet blitt koblet til Mauricio Pochettinos (bildet) Tottenham i sommer.

Han er veldig klar over alle ryktene som dukket opp under overgangsvinduet i sommer, men forteller at han ikke brukte mye krefter på det.

- Etter å ha vært i fotball-gamet over en tid, så er sånn at hvis enten det er positive eller negative skriverier så tar man det med en klype salt og ser hva det bringer. Det er langt fra at noen er interessert i deg til at det er noe konkret. Sånn er fotballen og jeg er veldig glad for å være i Genk, forteller Berge.

Valgte å bli i Genk



Han bekrefter imidlertid at det var konkret interesse for ham i sommer.

- Det var mange klubber som var interesserte og det var konkrete tilbud - uten å nevne navn på liga og klubber, men Genk var det beste i denne omgang og jeg er veldig glad for det, sier 20-åringen.

- Hvorfor synes du Genk var beste løsning?

- Vi er en veldig ung spillergruppe som passer meg veldig bra. Det er et god utviklingsmiljø. Ligaen er veldig god. Den belgiske ligaen er i utvikling og vi er i tillegg i Europa League. Det er gode arenaer å spille på. I tillegg har Genk en god historikk på hvordan de har solgt spillere til toppligaer. Jeg er bare 20 år og at jeg får spille på det nivået uke inn og uke ut tror jeg skal ta meg lengst i lengden, forklarer Berge.

LANDSLAGSSPILLER: Sander Berge har tross sin unge alder allerede blitt en viktig spiller for det norske A-landslaget.

Drømmer om å spille i større liga