Bisart Seri-problem kan gi Johansen mer spilletid

Nysigneringen Jean Michaël Seri (27) kan fort vike plassen i Fulham for Stefan Johansen når vinteren kommer.

I fjor sommer var Nice-spilleren Seri linket til toppklubber som Barcelona, Manchester United, Arsenal og Liverpool.

Likevel havnet ivorianeren i nyopprykkede Fulham, da London-klubben i juli bestemte seg for å bla opp nærmere £25 millioner.

Dermed har landslagskaptein Johansen, som spiller i den samme indreløperrollen som afrikaneren, blitt henvist til benken i «cottagers» sine første to kamper.

Nordmannen kan derimot få sjansen til å gjenerobre plassen sin når vinteren nærmer. Seri sliter nemlig med neglene sine i kalde omgivelser.

- Jeg har inngrodde tånegler, og når det er kaldt trenger jeg spesialbehandling, fortale han i et intervju med Goal.com.

Så ikke for seg spill i kaldere strøk

Den utrettelige midtbanemannen gikk til og med så langt som å betvile en overgang til kaldere strøk.

- Jeg kan ikke se meg selv spille i et land hvor det er kaldt. Det gjør vondt over alt, og jeg sliter med å trene, fortalte Seri videre.

I London melder yr.no at temperaturen kan krype helt ned til rundt 3°C i januar og februar.

TØFF KONKURRANSE: Stefan Johansen har fått vesentlig hardere kamp om plassen enn hva tilfellet var forrige sesong.

Nå har likevel pipen fått en annen lyd, og 27-åringen var blant annet en av Fulhams beste i serieåpningen mot Crystal Palace.

Til tross for 0-2-tapet for byrivalen skrøt også manager Slavisa Jokanovic av indreløperen.

- Han jobber veldig bra uten ball, teknikken hans er topp klasse, og både ballkontrollen og førstetouchet hans er perfekt. Han er konstant i bevegelse og prøver alltid å lese spillet, sa serberen.

Må være tålmodig

Under pre-season til årets sesong brukte Jokanovic Seri mer i en defensiv rolle, og manageren har hintet om at dette har vært gjort for å få ivorianeren mer vandt til spill i engelsk fotball.

- For forskjellige grunner brukte jeg ham som defensiv midtbanespiller i løpet av pre-season, men han kan spille i denne posisjonen også (indreløper, journ.anm.) med andre betingelser. Han er ikke en som kan bryte ned motstanderens spill. På en annen side tror vi han kan spille mer offensivt på sikt; ikke nødvendigvis scoringsmessig, men med asssister, sa Jokanovic.

Fulham ligger for øyeblikket på 18. plass med 0 pinner, men neste søndag kommer en unik mulighet til å plukke poeng når et vaklende Burnley kommer på besøk.

