Bojan Krkic slet med angst: - Ingen ville snakke om det

Den 27 år gamle fotballspilleren snakker åpenhjertig om den tunge tiden.

I et stort intervju med The Guardian, åpner fotballspilleren Bojan Krikic opp om en periode fylt med angst. 27-åringen, som ble kalt for «den nye Messi» da han slo gjennom i Barcelona innrømmer at det har blitt for mye for ham.

- Det skjedde veldig raskt. Fotballmessig gikk det bra, men ikke personlig. Jeg måtte leve med at karrieren min ikke har blitt som forventet. Da jeg kom opp ble jeg sammenlignet med Messi. Så ja, hvis du sammenligner med med Messi ... ... men hva slag karriere kan man forvente?

- Det ble sagt at jeg hadde betennelser i magen når jeg hadde angstanfall. For ingen ville snakke om det. Fotballen var ikke interessert, forteller Krkic.

Takket nei til EM-spill

27-åringen forteller at angsten kan komme veldig forskjellig fra person til person og fra gang til gang. Der mange får hjertebank, merket han selv mer til at han ble svimmel og følte seg syk. Det første anfallet skjedde i 2008 - da var han 17 år gammel.

- Det varte 24 timer i døgnet. Det var et press som aldri gikk bort. Jeg begynte å føle meg svimmel, fikk panikk og ble lagt på fysiobenken. Dette var det første anfallet, men det skjedde flere ganger. Det startet i februar og varte fram til sommeren.

Den sommeren skulle spanjolen spille EM for Spania, men han valgte å trekke seg på grunn av angsten.

- Jeg måtte isolere meg, forteller han.

Ut mot sosiale medier

Spanjolen har allerede hatt en lang og suksessfull karriere. Han har vunnet Champions League to ganger og La Liga fire ganger. Han har scoret i La Liga, Premier League, Bundesligaen og Serie A. Krkic elsker fotballen - men det har blitt problematisk.

- Jeg har et problem. Jeg elsker fotball, det er livet mitt, innrømmer Alaves-spilleren.

Krkic forteller at han har drømt om at fotballen bare kunne være fotball, og ikke med alt som følger med av press og sosiale medier.

- Du kan ikke la det påvirke deg. For oss som har følelser, som er sensitive, trenger vi gode skjold. Fotballspillere er ofte unge. Selv U15-spillere har Twitter og får med seg det som skrives. Det skader både fotballen og samfunnet.

Mest sett siste uken