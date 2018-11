Bolt gir ikke opp fotballdrømmen

Supersprinter Usain Bolt er fortsatt sikker på at han kan bli profesjonell fotballspiller.

Den tidligere friidrettsutøveren, som har vunnet åtte OL-gull, har skilt lag med australske Central Coast Mariners etter at kontraktsforhandlingene brøt sammen fredag.

Klubben var bare villig til å tilby Bolt en liten del av det jamaicaneren mente han var verdt, og sponsorer kom ikke til unnsetning for å dekke resten av kravet.

– Det er trist at det ikke løste seg, sa Bolt til Melbournes Herald Sun.

Bolt møtte avisen i forbindelse med et hestederby i Melbourne, hvor han ankom i dress, solbriller og en gullbelagt stokk.

– Men vi skiltes som venner, og det er en bra ting, fortsatte 32-åringen.

– Jeg hadde en flott opplevelse hos dem. Alle var fantastiske. Vi kunne bare ikke bli enig om kontrakten, men forhåpentligvis kan jeg få sjansen hos et annet lag.

Scoret to mål

Bolt, som ga seg med friidrett i fjor, har lenge drømt om å bli fotballspiller og hadde trent med Mariners siden august. Han scoret to mål i en veldedighetskamp.

Bolt er sikker på at han skal fortsette å jakte en kontrakt som profesjonell fotballspiller.

– Selvfølgelig. Vi får se hva som skjer, men jeg tror at folk fortsatt kontakter agenten min, så vi får se hvilken retning det går. For min del, har jeg lært at jeg har det i meg, sa Bolt.

– Jeg har forbedret meg masse, så som du kan se fra kamp nummer én til den siste, har jeg virkelig forbedret meg og gjort det bedre. Jeg har lært at det er litt tøffere enn jeg trodde, men det handler om dedikasjon og å jobbe med laget.

Trent med Strømsgodset

Bolt har sagt nei til pengesterke Valletta fra Malta for å fokusere på karrieren i Australia.

Jamaicas Fotballforbund har prøvd å få Bolt til å komme hjem og spille for en lokal klubb, med mulighet for å bli kalt opp til landslaget.

Jamaicaneren har tidligere trent sammen med tyske Borussia Dortmund, sørafrikanske Mamelodi Sundowns og Strømsgodset.



