Bournemouth tok alle poengene mot Arsenal

Den gamle Liverpool-spilleren, Jordon Ibe, sendte Bournemouth-fansen til himmels, da han satt ballen i nota mot Arsenal.

BOURNEMOUTH - ARSENAL: 2-1

Bortelaget tok ledelsen tidlig i andre omgang, med mål av Hector Bellerin. Det skulle riktignok ikke ta lang tid før Callum Wilson utlignet for «The Cherries». Få minutter senere var Jordon Ibe på rett sted til rett tid og avgjorde kampen med et knallhardt skudd.

- De har snudd kampen med Jordon Ibe. Det er ingen det smaker bedre for utpå her, enn for Jordon Ibe. Dette er hans 36 avslutning, siden han sist scoret. Nå kan Bournemouth vinne, og de har aldri slått Arsenal før, utbrøt TV 2s kommentator, Simen Stamsø Møller, da hjemmelaget tok ledelsen.

- Klart straffepark

Etter 40 minutter endte ballen opp hos Alex Iwobi på corner. Engelskmannen dyttet tydelig ballen ut av feltet med albuen. TV 2s-fotballekspert, Erik Thorstvedt var klar i sin tale, da han ble spurt om det var straffe.

- Det er et ja. Den ballen går så langt gjennom lufta før den treffer Iwobi i armen der. Jeg er vanligvis veldig imot at det blåses straffe inne i feltet i slike situasjoner, men i denne hendelsen er det klart straffespark, sa Thorstvedt fra TV 2-studioet.

Tverrligger-skudd fra talent

Oppgjøret startet med flere store sjanser til begge lagene og det var Bournemouth som kunne notere seg for den første. Adam Smith dro seg innover i banen og fyrte av, men midtbanemannens skudd gikk like utenfor.

Omgangens største-Arsenal mulighet kom etter åtte minutter, da venstreback, Ainsley Maitland-Niles, limte ballen i tverrliggeren fra skrått hold.

Etter 36 minutter kom Danny Welbeck på karakteristisk vis igjennom Bournemouth-forsvaret, men hjemmelagets siste-skanse, Asmir Begovic fikk hendene på ballen.

Snytt for straffe

Etter 40 minutter kom Bournemouth til en gedigen sjanse, anført av Ryan Fraser. Vingen klemte til med et lavt skudd som hadde retning mot Arsenal-målet, men Calum Chambers fikk kastet seg imellom ballen og målet.

På den påfølgende corneren endte ballen opp hos Alex Iwobi, som tydelig dyttet ballen ut av feltet med albuen. TV 2s-fotballekspert, Erik Thorstvedt var klar i sin tale, da han ble spurt om det var straffe.

- Det er så bra

Etter pause ble tok det kort tid før «The Gunners» var i ledelsen. Hector Bellerin ble spilt nydelig gjennom av Alex Iwobi på høyrekanten etter 52 minutter og satt ballen trygt i nota.

- Det er så bra, utbrøt TV 2-kommentator, Simen Stamsø Møller, da Iwobis målgivende pasning ble vist i reprise.

Bellerin har levert svakt så langt denne sesongen, men scoret sin andre Premier League-kamp på rad, så det begynner å se lysere ut for spanjolen.

Utligning av Wilson

Etter 69 minutter fikk Bournemouth den befriende utligningen. Callum Wilsen mottok et utsøkt innlegg fra Ryan Fraser og trengte bare å prikke ballen i mål.

Fem minutter etter var kampen snudd på hodet, da Jordon Ibe hamret inn 2-1-målet for hjemmelaget. Ibe fikk ballen servert av Wilson og fyrte av. Cech var på ballen, men det var ikke nok til å avverge scoring.

