Brighton herjet med Manchester United-forsvaret

Rødtrøyene viste seg fra sin verste side i 2-3-tapet.

BRIGHTON - MANCHESTER UNITED 3-2:

4. mai i år sikret Brighton ny Premier League-kontrakt, da de slo Manchester United 1-0 hjemme på Amex Stadium.

Søndag møttes de to lagene på ny, i andre serierunde av årets Premier League-sesong, og de meritterte gjestene fra Manchester måtte tåle en ny nedtur mot «måkene» fra sørkysten av England.

For i en horribel første omgang slapp Manchester United inn tre mål, og klarte aldri å hente seg inn igjen i kampen. Brighton avslørte store forsvarsproblemer hos gjestene, og påførte dermed rødtrøyene deres første tap for sesongen i det som endte med en 3-2-seier til vertene.

Slakter United-direktøren

Samuel Luckhurst, journalist i lokalavisa Manchester Evening News, følger laget tett, og satt også på tribunen i Sør-England på søndag. Han mener Manchester Uniteds problemer skyldes at direktør Ed Woodward ikke har lyttet til José Mourinho gjennom sommeren.

Forholdet mellom de to skal ha vært svært anspent gjennom sommeren, spesielt etter at Mourinho ikke fikk midlene han mente å trenge for å forsterke stallen nok, blant annet med en ny midtstopper.

Og Luckhurst var tidlig ute på søndag med å rette kritikk mot Woodward, da målene begynte å renne inn bak David De Gea.

«Dette er hva som skjer når du ikke støtter manageren med en bedre forsvarsspiller,» skrev journalisten på Twitter.

Senere gjentok han kritikken:

«Uniteds forsvar har vært amatørmessig og de burde ha gjort det bedre, men denne forestillingen så langt er sykdomstegnene i en klubb som prioriterer cash foran ære, og ikke støtter manageren i transfervinduet. Har ikke forsterket laget nok,» skrev Luckhurst.

Og:

«Trygt å si, for alle som var i den minste tvil: Mourinho hadde rett og Woodward feil hvorvidt Manchester United trengte en ny forsvarsspiller.»

This is what happens when you don't back the manager with a better defender. #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 19, 2018

United's defending has been amateurish and they should be doing better, but this performance so far is endemic of the club prioritising cash over glory and not backing the manager in the window. Haven't sufficiently improved the squad. #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 19, 2018

Safe to say, for those with any lingering doubt, Mourinho was right and Woodward was wrong about #mufc needing another defender. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 19, 2018

Rask Brighton-dobbel

Brighton åpnet offensivt, men det var gjestene og Romelu Lukaku som fikk kampens første sjanse etter ti minutter da Lewis Dunk rotet bort ballen. Kraftspissen ble spilt gjennom av Paul Pogba, men avslutningen var ikke god nok, og gikk til side for nærmeste stolpe.

Det var også høydepunktet den første halvdelen av omgangen, der det var langt mellom forsøkene på mål fra noen av lagene.

Men så, etter 25 minutter, ble det ellevillt å være hjemmefans på Amex.

Først sendte Paul Pogba en vanskelig ball mot Andreas Pereira, som ikke klarte å få kontroll over kula. Brighton overtok, og venste til slutt spillet ut mot venstre. Gaëtan Bong tredde gjennom Solly March som slo ballen lavt inn foran mål, der Glenn Murray rundlurte David De Gea med en herlig flikk som fikk ballen til å gå i en bue over sisteskansen og i mål.

Etter målet fortsatte Brighton å presse gjestene, og skaffet seg ganske umiddelbart en corner.

FRUSTRERT: Manchester United-manager José Mourinho hadde mange grunner til å frustrere seg under kampen mot Brighton.

Hjørnesparket resulterte i en stor Brighton-sjanser, uten at de klarte å dytte ballen over målstreken, men vertene holdt trykket oppe mot United-forsvaret. Til slutt forsøkte Anthony Knockaert seg med et skudd, som endte opp som en pasning til Shane Duffy. Iren dempet ballen med en god berøring, før han dunket den bak De Gea med et hardt skudd fra kort hold.

Plutselig ledet Brighton 2-0 og så ut til å leke med United-forsvaret, som nå virkelig var på gyngende grunn.

Klar straffe

Men gjestene slo tilbake ikke lenge etterpå, da Luke Shaw gjenvant ballen etter en United-corner. Venstrebacken forsøkte å skyte, men tilfeldighetene førte ballen i stedet mot hodet til Romelu Lukaku, som med en liten stuss satte keeper Mathew Ryan ut av spill og noterte seg for sin første scoring for sesongen.

Da hadde rødtrøyene alle muligheter til å kjempe seg tilbake i kampen. Men så var det dette forsvaret til Manchester United, da.

Et par minutter før pause åpnet det seg enorme rom mellom midtstopperparet Bailly og Lindelöf, og Pascal Gross ble spilt gjennom. Tyskeren så ut til å løpe seg vekk fra en god avslutningsmulighet, men ble taklet av Eric Bailly, og dommer Kevin Friend pekte helt korrekt på straffemerket.

Nettopp Pascal Gross ble matchvinner fra ellevemeteren i 1-0-seieren til Brighton i mai, men denne gangen var ikke straffesparket av det strålende slaget.

Angriperen satte ballen midt i mål, og David De Gea fikk beinet på den, men hadde slengt seg for langt til siden, og klarte ikke annet enn å dytte ballen videre opp i nettaket.

Børskarakter 1

Dermed sto det 3-1, og manager José Mourinho så svært misfornøyd ut da han marsjerte inn til gjestegarderoben ved pause.

Misfornøyd var også Manchester Evening News. De gir midtstopperduoen Bailly og Lindelöf hver sin 3-er på børsen, og er lite imponert over prestasjonene.

«Uryddig og udisiplinert i posisjonen, før han uvørent gir fra seg et straffespark», skriver de om Bailly.

«Ble bare dårligere og dårligere, på nivå med skrekkforestillingen mot Huddersfield for ti måneder siden», var dommen over Victor Lindelöf.

Aller svakest mente avisa imidlertid at Juan Mata var. «Anonym. Ble u-unngåelig byttet ut i pausen» var eneste beskrivelse av spanjolen, som fikk karakteren 1 av 10 fra avisa. Mata ble byttet sammen med Andreas Perreira, og ble erstattet av Marcus Rashford og Jesse Lingard.

Ingen rytme

Det så ikke ut til å hjelpe mye. Manchester United hadde ballen mer i andre omgang, men virket ikke til å ha noen form for rytme i spillet.

Farlighetene uteble, og det var ingen stor underholdning som ble servert på Amex i den andre halvdelen av kampen. Først på overtid tentes United-håpet, da gjestene fikk straffespark og Paul Pogba satte inn 3-2-reduseringen, men nærmere kom ikke de røde djevlene.

Dermed sikret vertene seg sine første poeng for sesongen, mens Manchester United og José Mourinho har mye å jobbe med før hjemmemøtet med ubeseirede Tottenham neste mandag.

