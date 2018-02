Brøndby-trener langer ut mot Crystal Palace: - Respektløst

Brøndby-trener Alexander Zorniger har lite til overs for Premier League-klubbens oppførsel.

Samtidig som Crystal Palace sikret seg norske Alexander Sørloth fra danske Midtjylland, jobbet klubben også med en annen signering fra dansk fotball.

London-klubben la nemlig inn et bud på Brøndby-keeper Fredrik Rønnow. I motsetning til Sørloths overgang, ble det aldri noe Palace-overgang for keeperens del, skriver Ekstra Bladet.

Det spesielle er at Rønnow, Brøndby og Crystal Palace var i akkurat samme situasjon også i sist sommers overgangsvindu. Da kom det også et bud fra Premier League-klubben, og også da kom budet så sent at danskene takket nei.

- Fredrik var i samme situasjon i sommer. Den samme klubben ville ha den samme spilleren på overgangsvinduets siste dag, sier Alexander Zorniger til Ekstra Bladet.

- Jeg vet ikke hvem som kan forstå hvorfor de (Crystal Palace) gjør det, men jeg er ikke i stand til det. Men han (Rønnow) er her fortsatt, og det er vi veldig glade for, fortsetter den tyske Brøndby-treneren.

Han er klokkeklar på at Crystal Palace har håndtert saken på en dårlig måte.

- Ja, de synes kanskje at et er profesjonelt, men fra mitt synspunkt så er det uprofesjonelt. Det er respektløst overfor en annen klubb, sier Zorniger.

Premier League-klubben har jaktet på forsterkninger på keeper-plass i hele overgangsvinduet, og hadde blant annet Arnold Origi fra Lillestrøm på prøvespill tidligere. På onsdag kom det et bud som ifølge Ekstra Bladet var på 40 millioner danske kroner, eller omtrent 50 millioner kroner, for Rønnows tjenester.

Sportssjef i Brøndby, Troels Bech, forteller at siden budet kom så sent, klarte ikke klubben å finne en erstatter for Rønnow. Derfor valgte de å avslå budet.

- Hadde vi funnet den riktige erstatteren, er jeg sikker på at det hadde vært en mulighet for at Fredrik hadde byttet klubb. Men det var ikke en mulighet å stå så markant svekket foran årets kamper, sier Bech til Ekstra Bladet.

Dansk fotball har for tiden vinterpause, og Brøndby ligger i skrivende stund på andreplass i serien, ett poeng bak Midtjylland.

