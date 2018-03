Liverpool-profilen har lite til overs for ryktene som svirrer i engelske aviser.

Liverpools tyske midtbanestjerne, Emre Can, tok nylig til Instagram for å slå tilbake mot ryktene som har svirret rundt tyskeren den siste tiden.

Cans kontrakt med Liverpool går ut i sommer, og han har siden nyttår stått fritt til å forhandle med andre klubber. Likevel har det vært spekulasjoner om at det fortsatt er håp om at han forlenger kontrakten med Liverpool.

I en artikkel i Daily Mirror ble det hevdet at Can krevde en ukelønn på 200.000 pund, eller omtrent 2,2 millioner kroner, for å forlenge kontrakten med Liverpool.

PÅ SAMLING: Emre Can har vært på landslagssamling med Tyskland, men kan ikke spille tirsdagens kamp på grunn av en ryggskade. Han har derfor reist tilbake til Liverpool.

SLÅR TILBAKE: Emre Can slår tilbake mot ryktene.

Ifølge Liverpool Echo er det denne artikkelen Can reagerer på.

- Jeg har akkurat kommet tilbake fra landslagssamling med Tyskland, og jobber med å komme meg tilbake fra en skade. Interessante historier om meg i pressen! Jeg kommer ikke lenger til å kommentere feilaktige saker eller rykter! Jeg ser frem mot å komme meg tilbake på banen så fort som mulig, skriver tyskeren på Instagram.

Midtbanespilleren har blitt koblet til en overgang bort fra Liverpool, og spesielt Juventus er blant klubbene som har blitt nevnt hyppigst i forbindelse med Can.

Can var på samling med det tyske landslaget, men da han ble vurdert som ikke frisk nok av legeteamet, reiste han hjem fra samlingen. Også Mesut Özil og Thomas Müller har reist hjem fra tyskernes samling.

Tyskland møter Brasil tirsdag klokka 20.45. Kampen sendes på Viasport 2 og Viaplay. Den kan også følges i Nettavisens livesenter.

