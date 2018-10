Capello avslører hvem Mourinho egentlig ville hente i sommer

Den tidligere landslagssjefen diskuterte overgangsmarkedet med José Mourinho.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Manchester United-manager José Mourinho ønsket seg forsterkninger inn på Old Trafford i løpet av sommerens overgangsvindu, uten å få gehør hos United-direktør Ed Woodward.

Nå avslører den tidligere landslagssjefen for England, italieneren Fabio Capello, hvilke spillere Mourinho egentlig ønsket seg i løpet av sommervinduet.

FØR LØRDAGENS KAMP: Mourinho tar merkelig grep

Så til Serie A

Overfor Sky Calcio Live gjenforteller Capello nemlig detaljer fra en samtale han hadde med Mourinho under en trenersamling i regi av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i sommer.

Og det var mot den italienske Serie A at Mourinho først og fremst kastet blikkene i starten av sommeren.

UNDER PRESS: José Mourinho har fått en tøff start på inneværende sesong.

- Denne sommeren, under et møte mellom flere trenere, møtte jeg Mourinho. Han var ute etter (Milan) Skriniar, og den andre var (Kalidou) Koulibaly, sier Capello til den italienske kanalen, gjenfortalt av lokalavisa Manchester Evening News.

Fikk ikke inn noen

Inter-midtstopperen Skriniar var hyppig koblet til Manchester United i ryktespaltene i sommer, men slovakens prislapp på 76 millioner pund ble raskt for avskrekkende for de røde djevlene. Senere innrømte Skriniar at United hadde tatt kontakt med ham om en overgang.

LES OGSÅ: Anspent forhold mellom Woodward og Mourinho

Napolis Koulibaly på sin side har vært koblet til flere Premier League-klubber, blant andre Chelsea, og i løpet av sommeren satset Mourinho i stedet på midtstoppere som Tottenhams Toby Alderweireld og Leicesters Harry Maguire.

Da United imidlertid ikke klarte å bli kvitt Marcos Rojo, fikk ikke Mourinho midlene til å hente inn noen ny midtstopper.

Mest sett siste uken