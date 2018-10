Cardiff så rødt da Tottenham vant på Wembley

Tottenham ble for sterke for Cardiff som ble redusert til ti mann på Wembley.

TOTTENHAM - CARDIFF 1-0:

Eric Dier ble matchvinner for Spurs da han scoret kampens eneste mål allerede etter åtte minutter i lørdagens Premier League-oppgjør mot Cardiff.

(Se den avgjørende scoringen nederst i artikkelen)

Gjestene fra Wales hadde muligheter til å utligne, men fikk det vanskelig da Joe Ralls meide ned Lucas Moura tidlig i andreomgangen og ble utvist.

Tottenham klatrer dermed opp til 3. plass i ligaen.

Klar tale fra Pochettino

Selv om det ble tre poeng for Tottenham er manager Mauricio Pochettino klar i sin tale. Spurs har mye å gå på.

- For å være helt ærlig så må vi forbedre oss mye, sier Pochettino på pressekonferansen etter kampen, ifølge football.london.

Argentineren understreker at han er fornøyd med tre poeng, men er tydelig på at laget må gjøre det bedre.

- Vi må beholde roen. Når man er på hjemmebane så må man kontrollere kampen, forklarer Pochettino.

Merket Barcelona-kampen



Toby Alderweireld, midtstopper for Spurs, forteller at London-laget kjente onsdagens oppgjør mot Barcelona i beina da de fikk besøk av Cardiff.

- Etter onsdagen var det tøft både fysisk og mentalt, men vi klarte oss bra, sier Alderweireld til BBC etter lørdagens kamp.

- Det var ikke perfekt og vi må forbedre oss, men det er godt å ta tre poeng før landslagspausen. Cardiff forsvarte seg bra og var godt organisert, men hadde vi vært med kliniske så kunne vi scoret flere mål, forklarer belgieren.

Tidlig scoring

Hjemmelaget la umiddelbart press på gjestene fra Cardiff og det tok ikke mer enn 8 minutter før Tottenham gikk opp i ledelsen på Wembley.

Scoringen kom i forbindelse med en corner som Kieran Trippier slo inn i feltet. Det raget Davinson Sanchez høyest og kolombianeren fikk kranglet ballen videre til Dier som banket inn 1-0 for Spurs.

SCORET: Eric Dier satte inn 1-0 for Tottenham mot Cardiff.

Tottenham fortsatte å kjøre kampen også i minuttene etter scoringen. Nevnte Sanchez fikk blant annet en god mulighet da han ble spilt fri av Lucas Moura, men Neil Etheridge fikk hindret scoring med en god redning.

Store sjanser

Etter en dårlig start kom imidlertid gjestene mer med i kampen og begynte å skape trøbbel for Tottenham.

Etter 24 minutter fikk Josh Murphy en stor sjanse for Cardiff da han rykket fra Danny Rose og kom alene med Hugo Lloris.

Franskmannen var tydelig usikker etter onsdagens tabbe mot Barcelona og brukte lang tid på å bestemme seg for om han skulle rykke ut av mål eller ikke. Med Lloris på halvdistanse fikk Murphy lobbet ballen over Spurs-keeperen, men Toby Alderweireld hindret Cardiff-scoring med redning på strek.

Tottenham tok mer over kampen igjen mot slutten av omgangen og både Son og Moura var nær med å doble ledelsen for Spurs. Likevel stod det bare 1-0 til London-laget ved pause.

Rødt kort og stolpetreff



Hjemmelaget gikk hardt ut av startblokkene etter hvilen og det tok ikke mer enn et lite minutt før Kane stanget et innlegg fra Rose mot mål. Avslutningen gikk rett på Etheridge, men Cardiff-keeperen måtte gi en retur som endte opp hos Moura. Brasilianeren fikk avslutten, men en Cardiff-forsvarer reddet på strek.

Ti minutter senere kom Kane til en ny stor mulighet med et skudd fra cirka 15 meter, men avslutingen gikk noen centimetere til side for mål.

Etter en tøff start på omgangen for Cardiff, skulle det bli enda vanskeligere for waliserne da Joe Ralls fikk rødt kort for å ha meid ned Moura. Ralls var ikke i nærheten av ballen og dommer Mike Dean virket ikke å være i tvil da han tok opp det røde kortet.

UTVIST: Cardiff-spiller Joe Ralls ble utvist etter å ha lagt Lucas Moura i bakken mot Tottenham på Wembley.

Til tross for det røde kortet klarte Cardiff å skape problemer for Spurs. Etter 63 minutter kom Sean Morrison til en god heading, men Lloris vartet opp med en god redning og fikk slått ballen i stolpen.

Mot slutten av kampen tok Tottenham fullstendig over, men klarte likevel ikke score flere mål. Likevel kunne Spurs glede seg over tre poeng og 1-0-seier mot laget fra Wales.

