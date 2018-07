Carlos Tévez' liv blir til argentinsk TV-serie

Vant Premier League med to klubber.

Carlos Tévez' meget turbulente og omtalte karriere skal nå bli TV-serie melder den spanske avisen AS. Det er den argentinske TV-kanalen Telefe som kommer til å lage serien om 34-åringen.

De skriver at Tévez er selv involvert i prosjektet som en konsulent, og skal være meget entusiastisk over at hans liv dokumenteres. Såpass interessant skal dette prosjektet være, at man allerede har begynt å snakke om flere sesonger av serien om hans liv.

- Det er et veldig fint prosjekt og et som er emosjonelt for meg da det viser flere deler av livet mitt som få mennesker kjenner til. Det er historier om min familie og prosjektet er på god vei, sier Tévez ifølge AS.

Det er fortsatt uvisst hvem som får rollen som Carlos Tévez i serien, men det er bekreftet at det vil være tre ulike mennesker som skal spille tre ulike deler av argentinerens liv.

Røff oppvekst



Tévez er født og oppvokst i Fuerte Apache-nabolaget i Buenos Aires, som har vært kjent som et voldelig og farlig nabolag i den argentinske hovedstaden.

I RØDT: Carlos Tévez vant både Premier League og Champions League med Manchester United.

Hans far gikk bort før han ble født, og fant trøst og ro i fotballen. Han var født Carlos Alberto Martínez etter sin far, men endret etternavn til morens Tévez da han var bundet til en ungdomsklubb som bydde på problemer da han ønsket å bytte klubb.

En av situasjonene i hans liv det er ventet at man vil dokumentere er hvordan han fikk arret nedover den ene delen av halsen hans. Historien har det til at hans mor mistet en kjele med kokende vann på ham som liten, og at han dermed fikk det velkjente arret.

Som fotballspiller ble han først oppdaget i Boca Juniors, der han vant Copa Libertadores (Sør-Amerikas svar på Champions League) før ferden gikk videre til Corinthians og Brasil.

Fra United til City



Etter VM i 2006 signerte han for West Ham sammen med Javier Mascherano, før han sommeren etter gikk til Manchester United. Etter to år med både Premier League-gull og Champions League-triumf valgte han å bytte rødt med blått.

Tévez var i sin tid knyttet til et eierskap kalt Media Sports Invest, som kun hadde leid argentineren ut til United. Da leiekontrakten var over, snek Manchester City seg inn og kjøpte argentineren i 2009.

Med City vant han Premier League og FA-cupen før han dro til Juventus i Italia. Der vat han med å vinne både Serie A, samt tape en Champions League-finale.

MOT GAMLE KJENTE: Carlos Tévez spilte både med og mot Patrice Evra (til venstre). Han var City-spiller da Phil Jones (til høyre) kom til klubben.

Hjemturen til Boca Juniors i 2015 ble kortvarig da kinesiske Shanghai Shenhua tilbød han ekstreme lønninger for å spille fotball i Asia. Én sesong i Asia ble bok, og Tévez valgte å dra tilbake til Boca og Argentina.

Han spilte 73 kamper for det argentinske landslaget og vant OL-gull i 2004. Han var også del av de argentinske landslagstroppene i 2006 og 2010.

Nå skal altså en av tidenes mest interessante fotballkarrierer dokumenteres på argentinsk TV.

